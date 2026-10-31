Gönül Dağı bu akşam var mı? 31 Ekim Cumartesi bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm var mı, yok mu?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranda. TRT 1’in yayın akışına göre dizi, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte Gönül Dağı’na dair bilinenler.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Evet. Gönül Dağı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı’nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de, TRT 1 Ana Haber bülteninin ardından başlayacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı izleyicilerin TRT 1’in güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

31 EKİM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’in 31 Ekim akşamı yayın akışında saat 19.00’da Ana Haber bülteni, saat 20.00’de Gönül Dağı’nın yeni bölümü, saat 00.15’te ise Pelin Çift ile Gündem Ötesi programı yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI NE ANLATIYOR?

Gönül Dağı, hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkânsızı başarmaya çalışan kuzenlerin hikâyesini anlatıyor. Anadolu’nun doğal güzelliklerini ve köy yaşamını ekrana taşıyan dizi, izleyicilerin memleket özlemini gideren yapımlar arasında yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı, her cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, işitme engelli izleyiciler için altyazılı olarak da takip edilebiliyor.

GÖNÜL DAĞI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ya da TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yeni bölümü ücretsiz olarak takip edebilir. Dizinin önceki bölümleri de tabii’de yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada “Gönül Dağı canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Dizi zaten TRT 1’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalın tercih edilmesi öneriliyor.