Trabzon Haber, Trabzon Son Dakika Haberleri - Haberler

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TRABZON

Trabzon haber, Trabzon son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Trabzon'da Turizm Haftası kutlanıyor

Trabzon'da Turizm Haftası kutlanıyor

Trabzon - 52 Dakika Önce
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI

TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI

Trabzon - 1 Saat Önce
Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak

Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak

Trabzon - 2 Saat Önce
Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir'in acılı ailesi, böyle seslendi

Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir'in acılı ailesi, böyle seslendi

Trabzon - 2 Saat Önce
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi

Trabzon - 2 Saat Önce
Yorgun mermiyle ölen gencin ailesinden 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çağrısı

Yorgun mermiyle ölen gencin ailesinden "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çağrısı

Trabzon - 2 Saat Önce
Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor

Alleben yüzme havuzunda yeni şampiyonlar yetişiyor

Trabzon - 3 Saat Önce
Şehitkamil'li sporcular Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda kulaç attı

Şehitkamil'li sporcular Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda kulaç attı

Trabzon - 3 Saat Önce
DSİ'nin yatırımlarıyla Trabzon'daki 220 yerleşim yeri ve araziler taşkından korundu

DSİ'nin yatırımlarıyla Trabzon'daki 220 yerleşim yeri ve araziler taşkından korundu

Trabzon - 4 Saat Önce

Trabzon

Nüfus807.903 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 1212°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:04 		Öğle
12:26 		İkindi
16:09 		Akşam
19:07 		Yatsı
20:33
Valiİsmail Ustaoğlu
Bld. BaşkanıMurat Zorluoğlu - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.trabzon.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.trabzon.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı18
Yüzölçümü4.628 km2
Posta Kodu61000
Alan Kodu462
Plaka Kodu61
Koordinatı41.005, 39.72694
Trabzon Seçim Sonuçları
Trabzon Gündemindeki Kişiler
Trabzon Haber Dağılımı
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Trabzon - 5 Saat Önce
Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı

Samsun'da mart ayında 2 bin 233 konut satıldı

Trabzon - 5 Saat Önce
Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon

Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon

Trabzon - 5 Saat Önce
Bakırdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptı

Bakırdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptı

Trabzon - 6 Saat Önce
Trabzon'da 'mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı

Trabzon'da "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

Trabzon - 6 Saat Önce

Trabzon'da Turizm Haftası kutlanıyor
Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Trabzon - 6 Saat Önce
Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu

Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu

Trabzon - 6 Saat Önce
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Trabzon - 11 Saat Önce
Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 15 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 15 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon - 14 Saat Önce
İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 15 Nisan Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 15 Nisan Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

Trabzon - 15 Saat Önce
Cuma namazı saat kaçta? 15 Nisan 2022 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Cuma namazı saat kaçta? 15 Nisan 2022 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Trabzon - 15 Saat Önce
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2022

Trabzon - Dün 23:58
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 'mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

Trabzon - Dün 18:30
ÜNİLİG Spor Tırmanışı Üniversiteler Türkiye Şampiyonası

ÜNİLİG Spor Tırmanışı Üniversiteler Türkiye Şampiyonası

Trabzon - Dün 18:15
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Trabzon - Dün 17:36
Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında ilk peşinde

Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında ilk peşinde

Trabzon - Dün 15:54
Genç Voleybolcular Gelişim Kampında Buluştu

Genç Voleybolcular Gelişim Kampında Buluştu

Trabzon - Dün 14:22
5 katlı apartmanda yangın çıktı

5 katlı apartmanda yangın çıktı

Trabzon - Dün 13:52
Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı

Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı

Trabzon - Dün 13:52
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA

Trabzon - Dün 13:04
Somaspor'da hasret bitti

Somaspor'da hasret bitti

Trabzon - Dün 12:24
Jimmy Durmaz: 'Maçları Karagümrük'te oynasaydık her maçı kazanırdık'

Jimmy Durmaz: "Maçları Karagümrük'te oynasaydık her maçı kazanırdık"

Trabzon - Dün 11:21
Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü Açıklaması

Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü Açıklaması

Trabzon - Dün 11:11
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti 'tenekede mısır ekmeği'

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti "tenekede mısır ekmeği"

Trabzon - Dün 11:02
188 kız takımı arasından ilk 8'e kaldılar

188 kız takımı arasından ilk 8'e kaldılar

Trabzon - Dün 10:24
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Trabzon - Dün 10:03
Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 14 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 14 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon - Dün 02:36
Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta Ülfet kimdir, gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Ülfet' karakterini kim oynuyor?

Mine Tüfekçioğlu kimdir? Kara Tahta Ülfet kimdir, gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Ülfet" karakterini kim oynuyor?

Trabzon - 13.04.2022
Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?

Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?

Trabzon - 13.04.2022
Havalimanında kaybolan kedi 5 gün sonra bulundu

Havalimanında kaybolan kedi 5 gün sonra bulundu

Trabzon - 13.04.2022
Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK

Son dakika haberi: HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİ, POLİS OPERASYONUYLA BULUNDU -EK

Trabzon - 13.04.2022
Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca göreve başladı

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca göreve başladı

Trabzon - 13.04.2022
Trabzon Havalimanı'nda kedi yakalama operasyonu

Trabzon Havalimanı'nda kedi yakalama operasyonu

Trabzon - 13.04.2022
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ersen Küçük yeniden seçildi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ersen Küçük yeniden seçildi

Trabzon - 13.04.2022
Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü

Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü

Trabzon - 13.04.2022
KTÜ ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

KTÜ ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Trabzon - 13.04.2022
VAN'DA BALIKÇILAR SON AĞLARINI ÇEKTİ, TEKNELER KIYIYA YANAŞTIRILDI

VAN'DA BALIKÇILAR SON AĞLARINI ÇEKTİ, TEKNELER KIYIYA YANAŞTIRILDI

Trabzon - 13.04.2022
Bu kadarına da pes! İstanbul'da 'Daha uygun' denilen 4 ilçede kiralar 7 bin liraya dayandı

Bu kadarına da pes! İstanbul'da "Daha uygun" denilen 4 ilçede kiralar 7 bin liraya dayandı

Trabzon - 13.04.2022
Şampiyonlardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

Trabzon - 13.04.2022
ERZURUM OVASI'NDAKİ GÖL, 'HASTALIK SAÇIYOR' DİYE KURUTULMUŞ

ERZURUM OVASI'NDAKİ GÖL, 'HASTALIK SAÇIYOR' DİYE KURUTULMUŞ

Trabzon - 13.04.2022
Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı

Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı

Trabzon - 13.04.2022
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - 'Kürtün Araköy ekmeği' bir asırlık ekşi mayadan üretiliyor

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - "Kürtün Araköy ekmeği" bir asırlık ekşi mayadan üretiliyor

Trabzon - 13.04.2022
Şartlar zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor: Karadenizli köylü kadınların hayatlarının çoğu tarlada geçiyor

Şartlar zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor: Karadenizli köylü kadınların hayatlarının çoğu tarlada geçiyor

Trabzon - 13.04.2022
Fırat Üniversitesi grup maçlarına Trabzon'da çıkacak

Fırat Üniversitesi grup maçlarına Trabzon'da çıkacak

Trabzon - 13.04.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Trabzon - 13.04.2022
Gollerini Trabzon'da değil İstanbul'da sıralayacak! Sörloth'un maliyeti belli oldu

Gollerini Trabzon'da değil İstanbul'da sıralayacak! Sörloth'un maliyeti belli oldu

Trabzon - 13.04.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Trabzon - 13.04.2022
Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 13 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 13 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon - 13.04.2022
Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor

Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor

Trabzon - 13.04.2022
Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor

Trabzon - 12.04.2022
'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesinin saha çalışmaları İzmir'den başladı

"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin saha çalışmaları İzmir'den başladı

Trabzon - 12.04.2022
Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü

Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü

Trabzon - 12.04.2022
Basketbol: U18 Erkek Anadolu Şampiyonaları

Basketbol: U18 Erkek Anadolu Şampiyonaları

Trabzon - 12.04.2022
Billie Jean King Cup Grup I'de 4 kıtanın karşılaşmaları için dünya Antalya'yı seçti

Billie Jean King Cup Grup I'de 4 kıtanın karşılaşmaları için dünya Antalya'yı seçti

Trabzon - 12.04.2022
Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Trabzon - 12.04.2022
Teniste 4 kıtanın ülkeleri Antalya'da mücadele ediyor

Teniste 4 kıtanın ülkeleri Antalya'da mücadele ediyor

Trabzon - 12.04.2022
Genç sporculara milli davet

Genç sporculara milli davet

Trabzon - 12.04.2022
Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Trabzon - 12.04.2022
Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet

Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet

Trabzon - 12.04.2022
Kadıralak Yaylası'nda 'mavi yıldızlar' açmaya başladı

Kadıralak Yaylası'nda "mavi yıldızlar" açmaya başladı

Trabzon - 12.04.2022
Evde baktıkları oğlağı biberonla besliyorlar

Evde baktıkları oğlağı biberonla besliyorlar

Trabzon - 12.04.2022
Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

Trabzon - 12.04.2022
Uzungöl, nisanda beyaza büründü

Uzungöl, nisanda beyaza büründü

Trabzon - 12.04.2022
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ramazan pidesi ustaları yoğun mesaide

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ramazan pidesi ustaları yoğun mesaide

Trabzon - 12.04.2022
Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor

Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor

Trabzon - 12.04.2022
Genç iftarını öğrencilerle birlikte açtı

Genç iftarını öğrencilerle birlikte açtı

Trabzon - 12.04.2022
Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı biletleri kaç TL?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı biletleri kaç TL?

Trabzon - 12.04.2022
İşitme engelli milliler Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları için gün sayıyor

İşitme engelli milliler Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları için gün sayıyor

Trabzon - 12.04.2022
Uzungöl'de, Nisan ayında kar sürprizi

Uzungöl'de, Nisan ayında kar sürprizi

Trabzon - 12.04.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Nisan 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Nisan 2022

Trabzon - 12.04.2022
500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor! Can korkusuyla yaşayan halk, camiye gidip namaz bile kılamıyor

500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor! Can korkusuyla yaşayan halk, camiye gidip namaz bile kılamıyor

Trabzon - 12.04.2022
ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

ARTVİN'DE KUVVETLİ RÜZGAR, TRABZON'DA KUM FIRTINASI

Trabzon - 12.04.2022
ANALİG'in Bölge Şampiyonu Erzurum ve Rize

ANALİG'in Bölge Şampiyonu Erzurum ve Rize

Trabzon - 12.04.2022
Samsun fındık üretiminde Türkiye'de 1. sıraya yerleşmeye hazırlanıyor

Samsun fındık üretiminde Türkiye'de 1. sıraya yerleşmeye hazırlanıyor

Trabzon - 12.04.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Trabzon - 12.04.2022
Fındıkta 'kozalak akarı' zararlısıyla mücadele çağrısı

Fındıkta "kozalak akarı" zararlısıyla mücadele çağrısı

Trabzon - 12.04.2022
Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 12 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 12 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon - 12.04.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iftar programında konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iftar programında konuştu

Trabzon - 11.04.2022
Trabzon iftar vakti saat kaçta? 11 Nisan 2022 Trabzon iftara ne kadar kaldı, iftar kaçta? Bugün akşam ezanı ne zaman?

Trabzon iftar vakti saat kaçta? 11 Nisan 2022 Trabzon iftara ne kadar kaldı, iftar kaçta? Bugün akşam ezanı ne zaman?

Trabzon - 11.04.2022
Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: Benim için 'Karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı

Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: Benim için "Karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı

Trabzon - 11.04.2022
Uğurcan Çakır'ın acı günü

Uğurcan Çakır'ın acı günü

Trabzon - 11.04.2022
Buluşum'dan kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Heartish'e destek

Buluşum'dan kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Heartish'e destek

Trabzon - 11.04.2022
Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da 'çığ' uyarısı

Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da "çığ" uyarısı

Trabzon - 11.04.2022
'Altınova'nın Altın Gıdaları' tanıtıldı

"Altınova'nın Altın Gıdaları" tanıtıldı

Trabzon - 11.04.2022
Son dakika haber | Trabzon'da 'kavga' ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haber | Trabzon'da "kavga" ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Trabzon - 11.04.2022
Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi lider ALG

Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi lider ALG

Trabzon - 11.04.2022
Evli ve 2 çocuk annesi kadından kan donduran sözler: İş yerinde hamileyken bile tacize uğradım

Evli ve 2 çocuk annesi kadından kan donduran sözler: İş yerinde hamileyken bile tacize uğradım

Trabzon - 11.04.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Nisan 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Nisan 2022

Trabzon - 11.04.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Trabzon - 11.04.2022
Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 11 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 11 Nisan 2022 Trabzon bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Trabzon - 11.04.2022
Trabzon sabah ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 11 Nisan 2022 Trabzon namaz vakitleri!

Trabzon sabah ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 11 Nisan 2022 Trabzon namaz vakitleri!

Trabzon - 11.04.2022
Karadeniz’in incisi Trabzon, her mevsim yağışlı olmasıyla bilinir. 4000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Trabzon’u, Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehirdir. Okullaşma oranı yüksek olan Trabzon’un Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Şalpazarı, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra olmak üzere 18 ilçesi vardır. 4.685 kilometre kare de yüz ölçümüne sahiptir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Trabzon haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Trabzon son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsini
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