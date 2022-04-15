Trabzon Haber, Trabzon Son Dakika Haberleri - Haberler

TRABZON
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Trabzon
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:04
|Öğle
12:26
|İkindi
16:09
|Akşam
19:07
|Yatsı
20:33
|Vali
|İsmail Ustaoğlu
|Bld. Başkanı
|Murat Zorluoğlu - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.trabzon.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.trabzon.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|18
|Yüzölçümü
|4.628 km2
|Posta Kodu
|61000
|Alan Kodu
|462
|Plaka Kodu
|61
|Koordinatı
|41.005, 39.72694
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