Trabzon Haber, Trabzon Son Dakika Haberleri - Haberler

Trabzon 807.903 (2019 itibarıyla) 807.903 12° 12° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:04 Öğle

12:26 İkindi

16:09 Akşam

19:07 Yatsı

20:33 Vali İsmail Ustaoğlu Bld. Başkanı Murat Zorluoğlu - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.trabzon.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.trabzon.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 18 Yüzölçümü 4.628 km2 Posta Kodu 61000 Alan Kodu 462 Plaka Kodu 61 Koordinatı 41.005, 39.72694 Trabzon Seçim Sonuçları

Karadeniz’in incisi Trabzon, her mevsim yağışlı olmasıyla bilinir. 4000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Trabzon’u, Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehirdir. Okullaşma oranı yüksek olan Trabzon’un Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Şalpazarı, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra olmak üzere 18 ilçesi vardır. 4.685 kilometre kare de yüz ölçümüne sahiptir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Trabzon haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Trabzon son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsini