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MHK soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol İstanbul'a getirildi

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MHK soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol İstanbul'a getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK'ye yönelik soruşturması kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Kol, emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı Kanun'a muhalefet', 'evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kol, Trabzon'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Kol, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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