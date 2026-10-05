Haberler

Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Haber Videosunu İzle
Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tüneli içinde öğle saatlerinde yarış yapan otomobillerden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

  • Trabzon'un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli'nde beton mikserine çarpan otomobil takla atarak alev aldı; sürücü yanarak hayatını kaybetti.
  • Kaza, Gümüşhane istikametindeki tünelde yarış yapan iki otomobilden birinin beton mikserinin tekerine çarpmasıyla meydana geldi; diğer otomobil bölgeden uzaklaştı.
  • Beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

YARIŞTIĞI ARAÇ KAZA YAPINCA KAÇTI

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi’ndeki T2 Tüneli’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane istikametindeki tünel içinde yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

 Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın nedeniyle araçtaki bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, uğraşlar sonrasında araç yangını söndürüldü. Yanan araçta yanarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenmeye çalışılırken, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

Yaptıklarına akıl sır erdirilemiyor
Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

Tanıyabildiniz mi? Bir dönem Türkiye'de çoğu kişi ona özeniyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti

MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabında 135 milyon liralık işlem hacmi

MASAK raporu ortaya çıktı: Tam 135 milyon lira...
Galatasaray'ın 108 yaşındaki en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti

Galatasaray'ın en kıdemli üyesiydi! 108 yaşında hayatını kaybetti
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına giren para akıllara zarar

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

Arda Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri bomba