Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tüneli içinde öğle saatlerinde yarış yapan otomobillerden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
- Trabzon'un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli'nde beton mikserine çarpan otomobil takla atarak alev aldı; sürücü yanarak hayatını kaybetti.
- Kaza, Gümüşhane istikametindeki tünelde yarış yapan iki otomobilden birinin beton mikserinin tekerine çarpmasıyla meydana geldi; diğer otomobil bölgeden uzaklaştı.
- Beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
YARIŞTIĞI ARAÇ KAZA YAPINCA KAÇTI
Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi’ndeki T2 Tüneli’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane istikametindeki tünel içinde yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı.
YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın nedeniyle araçtaki bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, uğraşlar sonrasında araç yangını söndürüldü. Yanan araçta yanarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenmeye çalışılırken, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.