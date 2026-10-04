Haberler

Trabzon'da 4. Avrupa Sinema Günleri'nde filmleri büyükelçiliklerin seçtiği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, 4. Avrupa Sinema Günleri'nde filmlerin büyükelçiliklerce seçildiğini belirtti. Karbuz, seçimi Trabzon'daki merkez ya da TTSO'nun yapmadığını, her AB üyesi ülkenin kendi filmini büyükelçiliğinin belirlediğini ifade etti.

Trabzon Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, kentte düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri'nde sergilenen filmlerin organizasyona katılan ülkelerin büyükelçiliklerince seçildiğini belirtti.

Karbuz, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Sinema Günleri'nin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilikleriyle ortaklaşa gerçekleştirildiğini ifade etti.

Film seçimleri konusunda kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalar oluştuğunu dile getiren Karbuz, şunları kaydetti:

"Her AB üyesi ülkenin büyükelçiliği, festival programına kendi ülkesinden bir film seçerek dahil oluyor. Dolayısıyla gösterilen filmlerin içeriğiyle ilgili seçimi Trabzon'daki merkezimiz ya da TTSO yapmıyor. Filmlerin uluslararası alanda aldığı ödüller, sanatsal nitelikleri ve önemli festivallerde öne çıkmış olmaları seçimlerde dikkate alınan kriterler arasında bulunuyor."

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan balıkçılara koştu

Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan sıraya girdi
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
KPSS'ye giren gencin otomobili sınav sırasında alev aldı! Trafik polisleri tüple yetişti

O sınavdayken arabası alev aldı! Polisler altına girip söndürdü
Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 aracı böyle yaktı
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

Piyangodan çıkan milyonlar hayatını değiştirmişti! Sonu yürek burktu