Trabzon Ortahisar'da palamut tezgahları doldurdu, 100-150 liradan satılıyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında satışa sunulan palamut, 100 ila 150 arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun yanı sıra hamsi 200, somon 350, levrek ve çupra ise kilogramı 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, genellikle av sezonunun başlamasıyla görülen palumudun bu yıl bol miktarda avlandığını söyledi.

Tezgahları adeta palamutun süslediğini belirten Örseloğlu, "Bu sene istavrit, lüfer ve çinekopta biraz sıkıntı yaşanıyor. İnşallah bunun akabinde onlar da olacak. Umduğumuz sene bu sene diyelim. Bol ve bereketli bir sezon bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzoğlu ise vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, "Palamut'tan başka bir şey yok zaten. Çeşitler az ama palamut şu anda yoğunlukta. Allah'a şükür idare ediyoruz." dedi.

Balık tercihini palamuttan yana kullanan Zeki Erçin ise fiyatların uygun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA