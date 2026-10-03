Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş

Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da 12 yıl önce kaybolan Köksal Kol ile Mehmet Kaplan’ın tabancayla vurularak öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Gömüldükleri yerin sonradan değiştirildiği öğrenilen Kol ve Kaplan’a ait cesetleri arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal tutuklandı.
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde 26 Haziran 2014'te kaybolan Mehmet Kaplan (38) ve Köksal Kol (39), borç meselesi nedeniyle ormanda arkalarından vurularak öldürülüp gömüldü.
- Şüpheliler Erkan Aydemir (53) ve Ayhan Baysal (43), 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Ayhan Baysal, Mağmat Boğazı mevkisinde 2 kişilik çukur kazdıklarını, Aydemir'in 2 saat arayla getirdiği Kaplan ve Kol'u başlarına birer el ateş ederek öldürdüğünü, cesetlerin daha sonra başka bir yere taşındığını itiraf etti.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kaybolan Mehmet Kaplan (38) ve Köksal Kol (39) için o dönem yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 12 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden açtı. Dosyayı raftan indiren Cumhuriyet savcısı ve cinayet büro ekipleri, incelemeyi derinleştirdi. Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026 tarihinde tanık olarak ifadesi alınan Hava K., 2019 yılında ölen eski eşi Fikret B. ile şüpheli Erkan Aydemir’in (53) olay tarihlerinde köy evlerine gidip, kazma ve kürek aldıklarını, eşinin çamurlu ve telaşlı halde döndüğünü beyan etti. Havva K. ayrıca, eşinin 2 kişinin para meselesi nedeniyle öldürülüp gömüldüğünü ve cesetlerin daha sonra başka bir yere taşındığını yakınlarına anlattığını aktardı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Elde edilen yeni delil ve ifadenin ardından polis ekipleri, şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı (43) gözaltına aldı. 2 şüpheli Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ı ‘borç meselesi’ nedeniyle kentte ormanda arkalarından vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
GÖMDÜKLERİ YERDEN ÇIKARIP TAŞIMIŞLAR
Polis ve savcılıkta verdiği ifadede olayın detaylarını anlatan Ayhan Baysal, şüpheli Erkan Aydemir’in maktullere borcu olduğunu belirterek kendilerinden yardım istediğini, Mağmat Boğazı mevkisinde, ormanda 2 kişinin sığacağı bir çukur kazdıklarını söyledi. Olay günü Aydemir’in, 2 saat arayla alana getirdiği Köksal Kol ve Mehmet Kaplan’ı arkalarından yaklaşarak başlarına birer el ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, ardından cesetleri açılan çukura gömdüklerini belirtti. Baysal, cesetlerin daha sonra Aydemir ve Fikret B. tarafından başka bir yere taşındığını düşündüğünü de ifade etti. Erkan Aydemir ve Fikret B.’nin, olay sonrası kendisine güvenmeyerek cesetleri başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü ancak yeni yeri bilmediğini söyleyen Ayhan Baysal itiraflarında; şüpheli Aydemir’in benzin dökerek olay yerini yaktığını ve bu konuyu anlatmaları halinde kendisinin ölümle tehdit edildiğini de aktardı. Diğer şüpheli Erkan Aydemir ise hakkındaki suçlamaları reddetti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal, Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve cesetlerin yerinin tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.