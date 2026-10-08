Giresun Görele'de kamyonet geri manevrada devrildi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Giresun Görele'de kamyonet geri manevrada devrildi, 1'i ağır 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin geri manevra yaptığı sırada devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan yaralı ambulans helikopterle KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi.
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sis Dağı Yaylası'nın Beyazıt köyü sınırlarındaki obada, Adnan B'nin (64) kullandığı 28 AAV 335 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Asiye Ş. (74), Hatice Ü. (70) ve Gökhan Ü. (40) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Hatice Ü. ise müdahalelerin ardından ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.