Karadeniz’de dron saldırısında kaptanı ölen ARINA A Trabzon açıklarında görüldü

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Panama bayraklı ARINA A isimli kuru yük gemisi Trabzon açıklarına geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de ticari gemilerin de saldırıların hedefi olduğu süreçte, 1995 yılında Güney Kore'de inşa edilen Panama bayraklı ARINA A isimli kuru yük gemisi Trabzon açıklarında görüldü. İstanbul'dan ayrılarak Rusya yönüne ilerleyen gemi, Eylül ayında Karadeniz'de dron saldırısına uğramıştı. Saldırı sırasında gemide bulunan 25 mürettebattan 1. kaptan Dmitry Zhitin hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından gemideki mürettebat, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek Trabzon'a getirilmiş, hayatını kaybeden 1. kaptan Dmitry Zhitin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmış, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu yetkililerine teslim edilmişti.

Olayla ilgili soruşturmanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiler Trabzon'a geliyor

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de ticari gemilerin de dron saldırılarının hedefi olması son dönemde dikkat çekiyor. Saldırıların ardından hasar gören veya mürettebatının tahliye edilmesi gereken bazı gemiler Trabzon'a yöneliyor.

Son olarak VOLGA-4007 isimli yük gemisi Karadeniz'de dron saldırısına uğradı. Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra peş peşe dron saldırılarına maruz kaldığı bildirilen yaklaşık 140 metre uzunluğundaki gemi, aldığı hasarların ardından Trabzon açıklarına geldi, ardından Trabzon Limanı'na demirledi. Daha önce MV Reyhan Sarı isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi de Novorossiysk açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Saldırıda gemide görevli bir mürettebat hayatını kaybederken, iki mürettebat yaralandı. Yaralıların tahliyesinin ardından hasar gören gemi Trabzon'a geldi.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemilerden biri de GAS NERO isimli LPG tankeri oldu. Saldırının ardından geminin baş kısmında yangın çıkarken, güvenlik amacıyla Trabzon açıklarına yönelen gemi burada bir süre bekletildi. Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi de Tuapse açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonrası gemide yangın çıkarken, 5 mürettebat yaralandı. Gemi daha sonra Trabzon Limanı'na demirledi.

Karadeniz'de savaş nedeniyle saldırıya uğrayan ticari gemilerin son dönemde Trabzon'a yönelmesi, kentin mürettebat tahliyesi ve gemilerin güvenli şekilde bekletilmesi açısından önemini bir kez daha ortaya koyuyor. ARINA A'nın da Trabzon açıklarında görülmesiyle birlikte, Karadeniz'de savaşın ticari deniz taşımacılığı üzerindeki etkileri bir kez daha Trabzon kıyılarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı