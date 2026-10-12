Haberler

Trabzon Akçaabat'ta bir motosikletin TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Akçaabat'ta bir motosikletin TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün akşam Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir motosikletin TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü F.Ç. gözaltına alınırken, sürücünün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TRABZON'da TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Kahriman (43) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kahriman'ın (43) kontrolünü yitirdiği motosiklet, aynı yöne giden F.Ç. (48) yönetimindeki TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kahriman'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü F.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görüntü kalitesi tartışılıyordu! Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçında ortaya çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta