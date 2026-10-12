Trabzon Akçaabat'ta bir motosikletin TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Trabzon Akçaabat'ta bir motosikletin TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir motosikletin TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü F.Ç. gözaltına alınırken, sürücünün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
TRABZON'da TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Kahriman (43) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kahriman'ın (43) kontrolünü yitirdiği motosiklet, aynı yöne giden F.Ç. (48) yönetimindeki TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kahriman'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü F.Ç. gözaltına alındı.