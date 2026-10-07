Doğu Karadeniz'de petrol ve doğal gaz araması başladı! Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon açıklarında

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Trabzon açıklarında petrol ve doğal gaz arama ile sismik veri toplama çalışmalarına başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa, Batı Karadeniz'deki faaliyetlerinin ardından rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi. 24 Eylül'de ikmal, bakım ve onarım için Trabzon Limanı'na demirleyen gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından limandan ayrılarak Trabzon açıklarında çalışmaya başladı. Geminin deniz tabanının jeolojik yapısını inceleyerek petrol ve doğal gaz potansiyeline ilişkin sismik veri topladığı öğrenildi. Çalışmaların Ekim 2026-Haziran 2027 döneminde Tirebolu ile Rize arasındaki Karadeniz açıklarında sürdürülmesi planlanıyor.

BALIKÇILARA 6 DENİZ MİLİ UYARISI

Sismik araştırma sırasında Barbaros Hayreddin Paşa'nın kıç kısmından 8,7 kilometre uzunluğunda 6 ayrı kablo çekilecek. Toplam 600 metre genişliğe ulaşacak ekipman nedeniyle geminin ani manevra yapmasının veya durmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

Çalışmalar sırasında balıkçı teknelerinin gemi ve arkasındaki ekipmanlardan uzak durmaları istenirken, Barbaros Hayreddin Paşa'ya her yönden en az 6 deniz mili mesafeden geçiş yapılması konusunda uyarı yapıldı. Çalışma sahasına yakın bölgelerde balıkçılık yapılmaması ve ağ atılmaması istendi.

İLK ETAPTA 70-80 MİL AÇIKTA ÇALIŞACAK

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, 25 Eylül'de çalışma yapılacak bölgeye ilişkin koordinatların bölgedeki balıkçılar ile paylaşıldığını belirtti. Mutlu "Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin kaptanıyla bir iletişimimiz oldu. Trabzon Liman Başkanlığı ile de görüştük. 25 Eylül'de bu konuyla ilgili koordinatlar verildi ve bilgi paylaşımı yapıldı. Tirebolu ile Hopa arasında bir çalışma yürütülecek. Şu anda balıkçılığın da yoğun olduğu bölge Tirebolu ile Hopa arası. Biz Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin süvarisiyle görüştüğümüzde, ilk etapta 70-80 mil açıkta çalışma yapılacağını söyledi. 70-80 mil açıkta çalışılacaksa bunun balıkçıya herhangi bir zararı olmaz. Geminin arkasında yaklaşık 7-8 kilometre uzunluğunda, altı adet kablo şeklinde sismik çalışma ekipmanı bulunacak. Dolayısıyla kıyıya yakın bölgelerde yapılacak çalışmalarda balıkçılığın etkilenebileceğini düşünüyoruz. Balıkçı teknelerinin 3-5 mil mesafeden çalışmadan uzak durması gerektiği belirtiliyor" dedi.

KIYIYA YAKLAŞIRSA BALIKÇILIK ETKİLENEBİLİR

Sismik araştırma sırasında geminin arkasında yaklaşık 7-8 kilometre uzunluğunda 6 kablo bulunacağını aktaran Mutlu, çalışmaların kıyıya yaklaşması halinde balıkçılığın etkilenebileceğini dile getirdi. Mutlu, "Şu anda 70-80 mil açıkta herhangi bir avcılığımız yok. Dolayısıyla şu aşamada bir sıkıntı görünmüyor. Ancak kısa bir süre içerisinde kıyıya yakın bölgelerde çalışmaya başlanırsa bunun sorun oluşturabileceğini düşünüyorum. Nisan ayına doğru kıyılara yakın çalışma yapılması halinde, zaten 1 Nisan'dan itibaren av yasağının başlamasıyla birlikte bu konunun daha rahat çözülebileceğini düşündük. Aramızda böyle bir istişare oldu. Biz de kendimize bağlı balıkçı kooperatiflerine gerekli uyarıları yaptık. Ancak burada sadece bölgedeki balıkçılarımız bulunmuyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden balıkçılar geliyor. Bandırma'dan Boğaz kayıklarına kadar farklı bölgelerden tekneler burada avcılık yapıyor. Marmara'dan gelen tekneler dahi bugün bu bölgede balıkçılık yapıyor. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç" diye konuştu.

Balıkçı kooperatiflerine gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Mutlu, "Buradaki asıl hedefimiz ve amacımız, balıkçımızın bu çalışmadan zarar görmemesi ve aynı zamanda yürütülen sismik çalışmanın da sekteye uğramamasıdır. Seyir Dairesi veya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vasıtasıyla balıkçılara anons yapılması ve gerekli bilgilendirmenin sağlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince bu bilgilerin balıkçılarımıza duyurulmasını sağlamaya çalışacağız. Şu anda 70-80 mil açıkta bir avcılığımız olmadığı için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ancak çalışma kısa süre içerisinde kıyıya doğru ilerlerse bunun bir sorun oluşturabileceği kanaatindeyim. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı