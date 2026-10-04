Ağasar'da Musa Akkaya fındığa alternatif cevizde 1,5 tonun üzerinde ürün bekliyor

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Ağasar yöresinde emekli bir orman mühendisi olan Musa Akkaya kendisine ait arazide fındığa alternatif olarak ceviz üretimi yapıyor.

67 yaşındaki Musa Akkaya, çevresindeki komşuları arazilerinde fındık yetiştirirken kendisi farklı bir tarımsal üretim yolunu tercih ederek arazisine diktiği ceviz ağaçlarından önemli miktarda verim elde ediyor.

Musa Akkaya, yaklaşık 8-10 yıl önce yüksek rakımlı bölgelerde yetişebileceğini düşündüğü üç farklı ceviz çeşidinden 140 fidanı Geyikli mahallesinde toprakla buluşturdu.

Yıllar içerisinde büyüyerek ürün vermeye başlayan ceviz ağaçları, her sonbaharda Akkaya'nın yüzünü güldürüyor. Olgunlaşan cevizleri toplamaya başlayan Akkaya, bu sezon sonunda 1,5 tonun üzerinde ürün elde etmeyi bekliyor.

Akkaya, "Köyümüzde ve çevremizde komşularımız daha çok arazilerine fındık dikerken ben farklı bir ürün yetiştirmeyi tercih edip arazime ceviz fidanları diktim. Fidanları dikeli 8-10 yıl oldu. Her geçen yıl daha fazla ürün almaya başladım. Bu yıl beklentim 1,5 tonun üzerinde" diye konuştu.

Besin değeri açısından zengin olan ceviz, omega-3 yağ asitleri, protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından önemli bir kuruyemiş olarak biliniyor. Yörede ise hem doğrudan tüketiliyor hem de çeşitli yöresel yemek ve tatlıların hazırlanmasında kullanılıyor.

Ağasar'ın bereketli topraklarında farklı tarımsal ürünlerin de yetiştirilebileceğini gösteren Musa Akkaya'nın ceviz bahçesi, emeğin, sabrın ve toprağa duyulan sevginin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı