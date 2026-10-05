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Trabzon Maçka'daki T2 Tüneli'nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev aldı

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Trabzon Maçka'daki T2 Tüneli'nde beton mikseriyle çarpışan otomobil alev aldı
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Trabzon Maçka'daki T2 Tüneli'nde saat 14.00 sıralarında beton mikseriyle çarpışan otomobil alev aldı. Yangın nedeniyle ulaşım durdu, tünelde söndürme çalışmaları sürerken yanan otomobilde bir kişinin bulunduğu öğrenildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tüneli'nde bugün öğle saatlerinde beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonrasında otomobil alev aldı. Kaza sonrası Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi T2 Tüneli Gümüşhane istikametinde bir beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonrasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle otomobil alev alırken, tünelde ulaşım durdu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma trafik ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilde bir kişinin bulunduğu öğrenilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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