Kocaeli, Trabzon, Konya, Malatya, Manisa, Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ 13 Ekim Salı bugün okul yok mu?

13 Ekim Salı bugün okullar tatil mi sorusu, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle Muş ve Tekirdağ gibi kuvvetli sağanak beklenen illerde yaşayan veliler, valiliklerin resmi duyurularını yakından takip ederken, sosyal medyada dolaşan tatil iddiaları da merakı artırıyor. Peki, bugün bu illerde okullar açık mı, valiliklerden tatil kararı geldi mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

KOCAELİ, TRABZON, KONYA, SAMSUN, TEKİRDAĞ VE DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ? 13 EKİM SALI BUGÜN OKUL YOK MU?

Kocaeli, Trabzon, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ'da bugün okul yok mu? Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, öğrencileri ve velileri güne okulların açık olup olmadığını araştırarak başlattı. Özellikle kuvvetli yağış beklenen illerde, valiliklerden gelecek olası tatil açıklamaları merakla bekleniyor. İşte 13 Ekim Salı günü okulların durumu ve illere göre hava durumu...

13 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli, Trabzon, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ valiliklerinden 13 Ekim Salı günü için henüz yapılmış bir tatil açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle resmi bir karar duyurulmadığı sürece söz konusu illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.

İLLERE GÖRE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Okul tatili merak edilen illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

• Kocaeli: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 16°C

• Trabzon: Gök gürültülü sağanak, gündüz 25°C, gece 20°C

• Konya: Çok bulutlu, gündüz 23°C, gece 11°C

• Malatya: Gök gürültülü sağanak, gündüz 20°C, gece 11°C

• Manisa: Gök gürültülü sağanak, gündüz 23°C, gece 15°C

• Kahramanmaraş: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 14°C

• Muğla: Gök gürültülü sağanak, gündüz 19°C, gece 11°C

• Muş: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, gündüz 17°C, gece 10°C

• Nevşehir: Gök gürültülü sağanak, gündüz 21°C, gece 10°C

• Ordu: Gök gürültülü sağanak, gündüz 25°C, gece 19°C

• Rize: Gök gürültülü sağanak, gündüz 28°C, gece 17°C

• Sakarya: Gök gürültülü sağanak, gündüz 24°C, gece 13°C

• Samsun: Gök gürültülü sağanak, gündüz 25°C, gece 19°C

• Sivas: Gök gürültülü sağanak, gündüz 21°C, gece 10°C

• Tekirdağ: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, gündüz 20°C, gece 14°C

MUŞ VE TEKİRDAĞ'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Okul tatili sorgulanan iller arasında yağışın en etkili olması beklenen yerler Muş ve Tekirdağ. Bu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların dikkatli olması ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ

Trabzon, Rize, Ordu ve Samsun'da da gün boyu gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rize'de gündüz sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkması beklenirken, Trabzon'da gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmemesi öngörülüyor. Karadeniz'in engebeli yapısı nedeniyle sağanak yağışlar, özellikle dere yataklarında ve yamaçlarda risk oluşturabiliyor.

KONYA'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Listedeki iller arasında Konya, yağış beklenmeyen tek il olarak öne çıkıyor. Kentte gün boyu hava çok bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığının 23 derece, gece sıcaklığının ise 11 derece civarında olması bekleniyor.

TATİL KARARLARI NASIL ALINIYOR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, valilikler tarafından meteorolojik uyarılar ve sahadaki durum değerlendirilerek alınıyor. Bu kararlar il genelinde uygulanabileceği gibi yalnızca belirli ilçeleri, kırsal mahalleleri ya da taşımalı eğitimi de kapsayabiliyor. Tatil duyuruları kimi zaman gece geç saatlerde, kimi zaman ise sabahın erken saatlerinde yapılabiliyor.

RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN

Okulların tatil olup olmadığına ilişkin en doğru bilgi, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru kanallarından paylaşılıyor. Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz tatil iddialarına itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerekiyor. Valiliklerden yeni bir tatil açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.