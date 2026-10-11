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Trabzon Akçaabat'ta motosiklet tırın altına girdi, sürücü hayatını kaybetti

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Trabzon Akçaabat'ta motosiklet tırın altına girdi, sürücü hayatını kaybetti
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Derecik istikametine seyreden motosikletin tırı sollamaya çalışırken tırın altına girmesi sonucu sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi Seragölü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derecik istikametine doğru seyreden Mustafa Kahriman (43) yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen F.Ç. (48) idaresindeki tırı sollamak istedi. Sollama esnasında kontrolden çıkan motosiklet, tırın altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan evli ve üç çocuk babası Kahriman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tır sürücüsü F.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsaac Clarke:

kaşınmış

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