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Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi. Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda ilk yarıyı 16-14 önde bitiren Trabzon temsilcisi, İstanbul Gençlikspor'un son bölümde öne geçmesiyle mağlup oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi.

Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Trabzon temsilcisi, 16-14 önde bitirdi. İkinci yarıda uzun süre geriden takip eden İstanbul Gençlikspor, son bölümde öne geçerek sahadan 35-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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