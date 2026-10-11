Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi

Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi. Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda ilk yarıyı 16-14 önde bitiren Trabzon temsilcisi, İstanbul Gençlikspor'un son bölümde öne geçmesiyle mağlup oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında İstanbul Gençlikspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi.
Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Trabzon temsilcisi, 16-14 önde bitirdi. İkinci yarıda uzun süre geriden takip eden İstanbul Gençlikspor, son bölümde öne geçerek sahadan 35-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA