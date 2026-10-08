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İstanbul Yeşilköy'de motosiklet kazasında ölen genç Trabzon Beşikdüzü'nde defnedildi

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İstanbul Yeşilköy'de motosiklet kazasında ölen genç Trabzon Beşikdüzü'nde defnedildi
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İstanbul Yeşilköy'de kurye motosikletiyle kırmızı ışıkta beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede kurtarılamadı. Cenazesi Trabzon Beşikdüzü'nde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zemberek Mahallesi'ne defnedildi.

İstanbul Yeşilköy'de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç bugün Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karadenizli yöresel sanatçılardan 'Çoluğun Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çolak'ın oğlu olan Hüseyin Serdar Çolak (30) önceki gün kurye olarak kendine ait motosiklet ile İstanbul Yeşilköy'de kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze bugün Trabzon'un Beşikdüzü ilçe merkezine getirildi. Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınırken, namazın ardından ilçeye bağlı Zemberek mahallesine son yolculuğunu uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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