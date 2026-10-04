Trabzon'da palamut bolluğu sürüyor, tanesi 1 kiloya kadar büyüdü

Trabzon'da sezon başından bu yana bol avlanan palamut büyüyerek tezgahlardaki yerini koruyor. Sezon başında 300-500 gram civarında olan palamutların ağırlığı 1 kiloya kadar çıkarken, balığın yağlanmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların ilgisi de sürüyor.

Trabzon'da balık sezonunun gözde ürünlerinden palamutta bolluk devam ediyor. Sezon başından bu yana av miktarında yaşanan artışla birlikte palamutlar da büyürken, tezgahlarda 1 kiloya kadar ulaşan balıklar görülmeye başladı.

Palamut büyüdü, fiyatı da arttı

Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından oldukça iyi başladığını belirterek, balığın halen bol şekilde avlandığını söyledi. Sezon başından bu yana palamutta artış ivmesinin devam ettiğini ifade eden Çoğalmış, tezgahlardaki palamutların da büyüdüğünü dile getirdi. Çoğalmış, "Palamut bu sezon bol başladı. Halen o şekilde avlanmaya devam ediyor. Sezon başından beri palamutta artış ivmesi var. Tezgahlarda olan palamut da kilolandı, daha da büyüdü. Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz" dedi.

Palamudun ağırlığındaki artışın fiyatlara da yansıdığını kaydeden Çoğalmış, "Fiyatlar ise tabii ki palamudun tanesinin ağırlığı arttığı için fiyatlarda da küçük bir artış var, 20-50 TL arasında. 300 gram, 500 gram çıkmıyor artık palamut, bir kilo çıkıyor. Fiyatlar ise 100-150 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Vatandaş palamuda yoğun ilgi gösteriyor

Balıkçı esnafından Emin Avcı ise vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Palamudun yağlanmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde tuzlama yapılabileceğini ifade eden Avcı, özellikle hafta sonlarında satışların arttığını söyledi. Avcı, "Palamuda talep yoğun. Vatandaşımız yoğun rağbet gösteriyor palamuda. Bol bol yiyor. Palamut yağlanmaya başladı. Bu yüzden vatandaşlarımız 10-15 gün sonra da tuzlama işlemini yapabilir" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu ızgara ve ekşili palamut yoğunluğu

Özellikle hafta sonlarında palamuda olan talebin daha da arttığını kaydeden Avcı, "Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri işler daha yoğun oluyor. Hafta sonu ızgara yapanlar oluyor, ekşili yapanlar oluyor. İşler bu yüzden hafta sonu biraz daha yoğun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı