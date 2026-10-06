Gümüşhane'de karşı şeride geçen otomobil yayaya çarpıp devrildi, 4 kişi yaralandı

Gümüşhane'de karşı şeride geçen otomobil yayaya çarpıp devrildi, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek kaldırımdaki yayaya çarpıp devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi Gümüşhane Devlet Hastanesi ile Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gümüşhane'de karşı şeride geçen otomobilin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde E.F.Y. idaresindeki 54 SG 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kaldırımdaki yaya S.B'ye çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.R.V. ve B.T. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, S.B. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.