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Trabzon Arsin'de bir kişi eski eşini tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaraladı

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Trabzon'un Arsin ilçesinde bir kişi, boşandığı eski eşini tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaraladı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir kişi boşandığı eski eşini tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay bugün 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi Yeşilce Konutları'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli askeri personel olduğu öğrenilen A.Y. ile boşandığı eşi G.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulunan tabancayla eski eşine 7 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın ağır şekilde yaralanırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan G.O. Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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