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Trabzon Of'ta ÇEDES planlama toplantısında 2026-2027 yol haritası belirlendi

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Trabzon Of'ta ÇEDES planlama toplantısında 2026-2027 yol haritası belirlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde ÇEDES kapsamında yeni eğitim öğretim yılı planlama toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik faaliyetler ve "Vakti Kuşanmak" ile "Peygamberimin Sözü, Hayatımda İzi" temalı etkinlikler değerlendirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında yeni eğitim öğretim yılı faaliyetlerine yönelik planlama toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik yürütülecek faaliyetler ele alınarak, yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değerler eğitiminin öneminin vurgulandığı toplantıda, "Vakti Kuşanmak" ve "Peygamberimin Sözü, Hayatımda İzi" temalı etkinlikler kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, toplantıda, geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti.

ÇEDES faaliyetlerinin yalnızca akademik bir çalışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Topal, öğrenci merkezli ve değer odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemine dikkati çekti.

Topal, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çevrelerine ve milli değerlerine duyarlı bireyler olarak yetişmesi için kurumların aynı anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalarda başarı diledi.

???????Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü yetkilileri ile okullarda görev yapan ÇEDES proje koordinatör öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA
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