6 üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için toplandı

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Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Kulüpleri Koordinasyon Toplantısında, 6 üniversitenin orman kulüplerinden danışmanlar ve kulüp başkanları bir araya gelerek 2026-2027 akademik dönemindeki faaliyetleri, ortak etkinlikleri ve gençlerin doğa çalışmalarına katılımını değerlendirdi.

Toplantıya, Bayburt Üniversitesinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinin orman kulüplerinden danışman hocalar ve kulüp başkanları katıldı.

Toplantıda, gerçekleştirilecek faaliyetler ve ortak etkinlikler ele alınırken, gençlerin sürece daha aktif katılımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Orman kulüpleri arasında yapılabilecek ortak çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, gençlerin doğayla buluşmasını sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı