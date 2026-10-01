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Trabzonspor, evinde dostluk maçında Drogheda United'a 1-0 yenildi

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Trabzonspor, evinde oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty, sıcak karşılama için teşekkür ederek Trabzon'un futbol şehri olduğunu gördüklerini söyledi.

Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty, Trabzon'a geldikleri andan itibaren şehrin futbola olan ilgisini yakından gözlemlediklerini belirterek, buranın futbol şehri olduğunu söyledi.

Trabzonspor, evinde oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty, kendilerine gösterilen sıcak ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bu sıcak karşılama için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir tecrübe oldu. Hem kendi adıma hem de kulübüm adına önemli bir deneyim yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli takım arası her iki takım için de önemli bir fırsattı. Bizim için eğlenceli ve güzel bir maç oldu" dedi.

"Trabzon'un futbol şehri olduğunu gördük"

Trabzon'a geldikleri andan itibaren şehrin futbola olan ilgisini yakından gözlemlediklerini ifade eden Doherty, "Şehre vardığımız andan itibaren Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu gördük. Çok güzel bir şehir. İlgi ve alakanın ne kadar ileri seviyede olduğunu gördük. Bizim için çok güzel bir fırsattı" diye konuştu.

Trabzonspor taraftarlarının takımlarına olan bağlılığına da dikkat çeken Kevin Doherty, "Trabzonspor taraftarının ne kadar büyük bir taraftar grubu olduğunu gördük. Galatasaray maçını da izledik. Bu fırsatı değerlendirmek ve Trabzonspor'u daha yakından tanımak bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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