Erzurum'da bağışlanan 3 organ Sivas, Trabzon ve Antalya'ya gönderildi

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan 3 organı, Sivas, Trabzon ve Antalya'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organ bağışında bulunma kararı aldı.

Kararın ardından gerçekleştirilen operasyonla hastadan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere farklı illere gönderildi. Böbreklerden biri Sivas'a, diğeri Trabzon'a gönderilirken karaciğer ise Antalya'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı