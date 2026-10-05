Trabzon'da Yaşar Bedri Özdemir'in 16. retrospektif sergisi 50 tabloyla açıldı

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Trabzon'da ressam Yaşar Bedri Özdemir'in "Göçler, Kırmızı ve Alınganlıklar" adlı 16. retrospektif resim sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışında konuşan Özdemir, kendisini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.

Sergiye katılan eski bakanlardan Faruk Nafız Özak da Trabzon'un çok yönlü bir sanatçıya sahip olmasının oldukça kıymetli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.

Özdemir'in 50 tablosunun yer aldığı sergi, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA