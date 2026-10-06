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Trabzon dondurması tescillendi, kentin 10. coğrafi işaretli gıda ürünü oldu

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Trabzon dondurması coğrafi işaret tescili alarak kentin 10. coğrafi işaretli gıda ürünü oldu. Ürünün yaygınlaştırılıp Türkiye ve dünyaya tanıtılması, gastronomi turizmi ile şehir ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Trabzon'da, coğrafi işaretle tescillenen Trabzon dondurmasının kentin gastronomi turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yağlı inek sütü, salep ve şeker kullanılarak üretilen, uzun süre pişirilmesiyle benzerlerinden ayrılan Trabzon dondurmasının tescilin ardından kentte ortak reçeteyle yaygınlaştırılarak Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de tanıtılması amaçlanıyor.

Kentteki üreticilerin fındık ve ligarba gibi yöresel ürünlerle de çeşitlendirdiği dondurmanın, Trabzon'un gastronomi alanındaki marka değerinin artırılmasının yanı sıra süt üreticilerine, istihdama ve şehir ekonomisine katkı sunması bekleniyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in araştırmasının ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu ürün, Trabzon dondurması adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Akçaabat köftesi ve Trabzon kuymağı gibi gastronomi değerleri arasına katılan dondurma, kentin gıda alanındaki 10'uncu coğrafi işaretli ürünü oldu.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, AA muhabirine, Trabzon'un 10'u gıda alanında olmak üzere toplam 16 tescilli ürünü bulunduğunu belirterek, Araklı Aho peyniri, Sürmene tenekede pişirilen mısır ekmeği ve sarı kurabiye için de coğrafi işaret tescil belgesi alınmasına yönelik girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Dondurmanın ekonomik ve katma değer açısından önemli bir ürün olduğunu ifade eden Çelebi, "Trabzon'a çok büyük değer katacak bir ürün. Trabzon dondurmasının ilk etapta Türkiye'ye, ikinci etapta da dünyanın farklı noktalarına taşınması, götürülüp satılması ve ihraç edilmesi kapsamında altyapı çalışmaları başlatıldı." dedi.

Gastronomiye değer katması bekleniyor

Trabzon dondurmasının geçmişinin 1800'lü yıllara dayandığını belirten Çelebi, ürünün ortak bir marka altında tanıtılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Dondurmanın tescillenmesi dolayısıyla mutlu olduklarını aktaran Çelebi, "Tarih boyunca Trabzon'da birçok dondurma Trabzon dondurması adı altında tek marka altında birleştirilip, Trabzon dondurması olarak da dünyada marka yaratmaya çalışacağız, Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olsun. Trabzon dondurması, gastronomiye de bir değer katacaktır." diye konuştu.

Doç. Dr. Şen de yağlı inek sütü kullanılarak üretilen dondurmanın, dünya literatüründe en az 8 saat pişirilerek elde edilen ilk dondurma olma özelliğine sahip olabileceğini söyledi.

Şen, uzun süre pişirildiği için sütün renginin sarımtırak bir hal aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilimsel olarak yapılan duyusal testlerde bu özellik tüketicilerin hem lezzet hem de görünüm bakımından üründen memnuniyet duymalarına sebebiyet vermektedir. Yine uzun süre pişirme sonucu ortaya çıkan yüksek kuru madde, Trabzon dondurmasında yüksek protein ve yağa, sonuç olarak da yüksek besin değeri ve viskoz bir yapı ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir."

Şen, geçmişten bugüne ulaşan Trabzon dondurmasının, özellikle kentin UNESCO gastronomi şehri adaylığı sürecinde tescillenmesinin kent açısından önemli olduğunu vurguladı.

Trabzon dondurması üretimi yapan işletmeci Bekir Aktürk ise süt, salep ve şekerin birleşimiyle hazırlanan dondurmanın tescillenmesinin ardından daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Herhangi bir katkı maddesi olmayan, sütün kendi yağıyla üretilen dondurmanın Trabzon'un doğal lezzetleri arasında yer aldığını belirten Aktürk, ürünün hijyen kurallarına uyularak üretildiğini kaydetti.

Trabzon dondurmasının Türkiye'ye ve dünyaya açılabilecek gastronomi ürünü olduğunu dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve dünyaya taşınmasını, tanıtılmasını biz öncülük edeceğiz ve Trabzon'dan bu sektör artık yeni bir sektör olarak Türkiye'ye kapılarını açacak. Bunu yaptığımız zaman hem köylünün sütü değerli olacak hem şehrin ekonomisine katkıda bulunacak, yeni istihdamlar olacak. Biz bunlar için gayret gösteriyoruz."

Aktürk, işletmelerinde Trabzon dondurmasını fındık ve ligarba gibi yöresel ürünlerle de birleştirerek katma değer sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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