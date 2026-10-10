Trabzon Akçaabat'ta düğün konvoyundaki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde düğün konvoyundaki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın bu akşam Sera Gölü kenarında saat 18.55 sıralarında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgilere göre, 61 BR 989 plakalı otomobilin sürücüsü E.T., düğün konvoyunda seyir halindeyken aracın kaputundan yükselen dumanları fark etti. Bunun üzerine otomobilini kenara çeken sürücü, aracı terk ederken otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı