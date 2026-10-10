Trabzon Akçaabat'ta düğün konvoyundaki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Trabzon Akçaabat'ta düğün konvoyundaki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde düğün konvoyunda seyreden 61 BR 989 plakalı otomobil, Sera Gölü kenarında saat 18.55 sıralarında çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, kaputtan duman yükseldiğini fark edince aracı kenara çekip terk etti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde düğün konvoyundaki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın bu akşam Sera Gölü kenarında saat 18.55 sıralarında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgilere göre, 61 BR 989 plakalı otomobilin sürücüsü E.T., düğün konvoyunda seyir halindeyken aracın kaputundan yükselen dumanları fark etti. Bunun üzerine otomobilini kenara çeken sürücü, aracı terk ederken otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı