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Trabzon Araklı'da kaya düşmesi sonucu araçta bir kişi yaralandı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde akşam saatlerinde toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yoldan geçen bir araç zarar gördü; araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 19.30 sıralarında Araklı ilçesi Erikli mahallesi Çatak yolu üzerinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yoldan geçen bir araç zarar gördü. Olayda araçta bulunan Muharrem Beşir (28) yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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