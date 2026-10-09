Maltepe'de çöken binada 5 kişi öldü, 2 kardeşin anne babası enkaz başında bekledi

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Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada enkaz altında hayatlarını kaybeden Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan'ın kardeş oldukları öğrenilirken, facia esnasında Trabzon'da olan anne babanın enkaz önündeki bekleyişleri yürekleri dağladı.

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Gece boyunca süren arama çalışmaları devam ederken ulaşılmaya çalışılan son kişi olan Zeynep İnan'ın cansız bedeni, 25'inci saatte enkaz altından çıkarıldı. İnan'ın dün gündüz saatlerinde göçükten çıkarılan kişilerden Ahmet Muhammet İnan ile kardeş oldukları öğrenilirken; ailenin yaşanan facia esnasında Trabzon'da oldukları ortaya çıktı. Acılı ailenin sabahın erken saatlerinde enkaz başında İnan'ın çıkarılmasını bekledikleri anlar ise yürek dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı