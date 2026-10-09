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Trabzon ve Giresun'da üniversiteliler İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

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Trabzon ve Giresun'da üniversiteliler İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti
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Trabzon ve Giresun'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto için KTÜ Kanuni Kampüsü ve Güre yerleşkesinde toplandı. AGD temsilcileri, Filistin halkının taleplerini savunduklarını, Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini belirtti.

Trabzon ve Giresun'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kanuni Kampüsü'nde buluşan öğrenciler, çeşitli sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Berat Yeter, yaptığı açıklamada, kalpleri Kudüs sevdasıyla çarpan, ruhları kıyam ateşiyle tutuşan adanmışlar olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Yeter, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve sözde küresel adalet mekanizmalarının, siyonist terörün işlediği soykırımı örtbas etmekten başka hiçbir işe yaramadığını belirtti.

Gazze'nin bir coğrafya değil, Müslümanların namus ve imtihan meydanı olduğunu dile getiren Yeter, "Aksa Tufanı ile başlayan bu kutlu intifada, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşana ve Filistin toprakları siyonist işgalden tamamen temizlenene kadar sürecektir. Vadeden Allah'tır ve Allah, vaadinden asla dönmez." dedi.

Öte yandan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Küçük de cemiyet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve basın mensuplarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Giresun

AGD Giresun Şubesi Üniversite Komisyonu'nca Güre yerleşkesinde düzenlenen programa katılan öğrenciler de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'de yaşanılanların bütün insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini belirten Komisyon Başkanı Özcan Melih Şahin, kendilerine düşen görevin mazlumların sesini duyurmak, yaşanan adaletsizliklere karşı durmak olduğunu söyledi.

Şahin, Filistin halkının haklı taleplerini savunduklarına işaret ederek özgürlüğün, onurun ve temel hakların güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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