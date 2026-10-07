Trabzon Ortahisar'da yoldan çıkan otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Trabzon Ortahisar'da yoldan çıkan otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düştü. Kazada yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 61 PC 895 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA