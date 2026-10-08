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Trabzon Sis Dağı'nda kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Trabzon Sis Dağı'nda kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ağır yaralı ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ağır yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, Sis Dağı Yaylası pazar yeri mevkisinde meydana geldi. Yayladan Şalpazarı istikametine seyir halinde olan 28 AAV 335 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan bir yaralı için bölgeye ambulans helikopter çağrıldı. Yaralı, ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye sevk edilirken; diğerleri ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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