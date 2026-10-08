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Trabzon'da sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri Gazze için Farabi önünde toplandı

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Trabzon'da sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri Gazze için Farabi önünde toplandı
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Trabzon'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto için KTÜ Farabi Hastanesi önünde toplandı. Açıklamada Gazze'de hastanelerin hedef alınması savaş suçu olarak nitelendi, acil tıbbi tahliyeden mahrum hastalara dikkat çekildi.

Trabzon'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen basın açıklamasına, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve hastane çalışanları katıldı.

Grup adına konuşan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet İlhan Soyyiğit, Gazzelilerin onurlu direnişini selamlamak ve sistematik biçimde yok edilen sağlık hakkını savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'deki açık katliama sessiz kalınamayacağını belirten Soyyiğit, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananlar artık yalnızca bir kuşatma veya çatışma değil, uluslararası hukukun, tıbbi etiğin ve evrensel insan haklarının topyekün ayaklar altına alındığı planlı bir sağlık kırımıdır. Şifa ve Nasır'dan sonra Gazze'nin kuzeyinde ayakta kalan son dayanak olan Kemal Advan Hastanesine kadar tüm sağlık merkezleri doğrudan hedef alınmış, kuşatılmış ve harabeye çevrilmiştir. Hastanelerin açık hedef haline getirildiği, ameliyathanelerin enkaza dönüştüğü bu tablo apaçık bir savaş suçudur."

Kanser, kalp ve diyaliz hastaları ile ağır yaralı çocukların da aralarında bulunduğu on binlerce kişinin kapalı tutulan sınır kapıları nedeniyle acil tıbbi tahliyeden mahrum bırakıldığına dikkati çeken Soyyiğit, "Tüm bu yıkımın ortasında hastalarını ve görev yerlerini terk etmeyen meslektaşlarımız doğrudan hedef alınmakta, hastane yöneticileri ve sağlık personeli hukuksuzca alıkonularak insanlık dışı muamelelere maruz bırakılmaktadır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tabipler Birliği başta olmak üzere tüm vicdan sahibi insanları yaşam hakkını savunmaya davet ettiklerini aktaran Soyyiğit, direnişin Gazze ve tüm Filistin toprakları bağımsızlığına kavuşana kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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