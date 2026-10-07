Trabzon Arsin'de eski eşinin silahla vurduğu kadın hastanede kurtarılamadı

Trabzon Arsin'de eski eşinin silahla vurduğu kadın hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Arsin'de eski eşinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan eski eş A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürerken, çiftin bir süre önce boşandığı öğrenildi.
Trabzon'un Arsin ilçesinde eski eşinin silahla vurduğu kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçenin Yeşilce Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde dün A.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Gülşah O, tedavi altına alındığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gülşah O. ile A.Y'nin bir süre önce boşandığı öğrenildi.
Kaynak: AA