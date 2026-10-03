Haberler

Trabzon'da 610 cami ve Kur'an kursunda hadis müzakere projesi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 'Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi', 610 cami ve Kur'an kursunda başladı. Her hafta perşembe 'Hadislerle İslam'dan okuma yapılacak, program ramazana kadar sürecek.

Trabzon'da, "Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi" il genelindeki 610 cami ve Kur'an kursunda uygulanmaya başladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in başkanlığında ilçe müftüleri, vaizler ve din görevlilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda uygulamaya giren projede, her hafta perşembe akşamı Diyanet İşleri Başkanlığının "Hadislerle İslam" külliyatından okuma yapılacak, hadislerin günlük hayata yansımaları değerlendirilecek.

Aile Yılı kapsamında da ailelerin çocuklar ve gençlerle camilerde buluşmasını hedefleyen projede, camilerin ibadet mekanı olmasının yanı sıra okuma, düşünme, müzakere ve birlikte öğrenmenin gerçekleştiği ilim ve irşat merkezleri haline getirilmesi amaçlanıyor.

İl Müftüsü Çiçek, ramazana kadar devam edecek programın, daha sonra da farklı içeriklerle sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

Çiçek, projenin camilerde okuma, düşünme ve müzakere kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! İran'dan 10 yıl hapis cezası çıktı
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş
9 yıl kimsesizler mezarlığında yatan Oğuzhan'ın kimliği DNA ile belirlendi! Baba mezarın açılmasını istedi

DNA yüzde 99,9 eşleşti ama baba ikna olmadı! İki rapor çelişiyor
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Velayeti kaybedince dehşet saçtı: Önce kızını öldürdü sonra kendisini