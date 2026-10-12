Trabzon'da ilk dokuz ayda 1 milyon 402 bin 155 turist ağırlandı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un 2026 yılının ilk dokuz ayında 1 milyon 402 bin 155 turisti ağırladığını belirterek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış yaşandığını açıkladı. Eylül ayında yabancı turist sayısında yüzde 30, yerli turist sayısında ise yüzde 19 artış kaydedildi.

Karaismailoğlu, Trabzon'dan 14 ülkeye gerçekleştirilen direkt uçuşların da şehrin uluslararası turizm hareketliliğine katkı sağladığını vurguladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon turizminin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trabzon'un 2026 yılında da turistlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, 2025 yılıyla karşılaştırıldığında hem eylül ayında hem de yılın ilk dokuz aylık döneminde önemli artışlar kaydedildiğini ifade etti.

Eylül ayında 112 bin 137 turist

Trabzon, Eylül 2026'da 112 bin 137 yabancı turisti ağırladı. Geçen yılın aynı ayında 86 bin 430 olan yabancı turist sayısı yüzde 30 arttı. Yerli turist sayısı da 2025 yılının eylül ayında 66 bin 149 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 19 artarak 78 bin 806'ya yükseldi. Böylece Trabzon, Eylül 2026'da toplam 190 bin 943 turisti ağırladı.

Karaismailoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Trabzon'umuz turizmde yükselişini sürdürüyor. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayımızda yüzde 30, yerli turist sayımızda ise yüzde 19 artış sağladık. Bu yıl eylül ayında toplam 190 bin 943 misafirimizi şehrimizde ağırladık. Kadim şehrimiz Trabzon, 2025 yılının ilk dokuz ayında 1 milyon 228 bin 509 misafiri ağırlamıştı. 2026 yılının aynı döneminde ise bu sayı 1 milyon 402 bin 155'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artış elde ettik. Bu gelişme, şehrimizin turizm potansiyelini ve uluslararası turizm pazarındaki konumunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

İlk dokuz ayda 173 bin 646 kişilik artış

2026 yılının ilk dokuz aylık turizm verileri, Trabzon'un geçen yıla göre büyümesini ortaya koydu. Ocak-Eylül 2025 döneminde 1 milyon 228 bin 509 olan toplam turist sayısı, 2026 yılının aynı döneminde 1 milyon 402 bin 155'e yükseldi. Böylece toplam ziyaretçi sayısında 173 bin 646 kişilik artış yaşanırken, artış oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk dokuz ayında Trabzon'u 735 bin 12 yabancı ve 667 bin 143 yerli turist ziyaret etti.

14 ülkeye direkt uçuş turizme katkı sağlıyor

Trabzon'un turizmdeki yükselişinde ulaşım imkanlarının da önemli bir rol oynadığını belirten Karaismailoğlu, şehirden 14 ülkeye direkt uçuş gerçekleştirilmesinin uluslararası erişilebilirliği artıran önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Trabzon'umuzun 14 ülkeye direkt uçuş imkanına sahip olması, şehrimizin uluslararası turizm pazarlarına erişimini kolaylaştırıyor. Ulaşım altyapımızın gelişmesi, farklı ülkelerden ziyaretçilerin Trabzon'a ulaşmasını destekleyen önemli unsurlardan biridir. Turizmde elde ettiğimiz artışı değerlendirirken şehrimizin doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ulaşım imkanlarının da katkısını göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ilk sırada

Trabzon'a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımında Suudi Arabistan, 400 bin 354 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı 42 bin 885 ziyaretçiyle Irak ve 34 bin 466 ziyaretçiyle Ürdün takip etti. Yabancı turist hareketliliğindeki değişimlere de değinen Karaismailoğlu, Rusya ile Türk cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen turist sayılarındaki artışların dikkat çektiğini belirtti. Karaismailoğlu, "Rusya'nın yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen ziyaretçi sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Diğer taraftan, Körfez bölgesindeki gerilim ve savaş ortamının etkisiyle Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İran'dan gelen turist sayılarında düşüşler yaşandığını görüyoruz. Uluslararası gelişmeler, turizm hareketliliğinde belirleyici olabiliyor" dedi.

Turizmin ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, Trabzon'un sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı