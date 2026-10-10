Siirt'te hiperaktivite tanılı 14 yaşındaki çocuk boksta Türkiye şampiyonu oldu.

MEHMET NİYAZİ DENİZ/RECEP ÇELİK - Siirt'te hiperaktivite tanısı konulan 14 yaşındaki Berat Yıldırım, babasının yönlendirmesiyle başladığı boksta altın madalyanın sahibi oldu.

Odaklanma sorunu yaşaması ve aşırı hareketliliği nedeniyle 3 yıl önce başvurduğu bir sağlık kuruluşunda psikiyatri uzmanı tarafından yapılan tetkikler sonucu Berat'a hiperaktivite tanısı konuldu.

Babası tarafından boksa yönlendirilen Berat, kentteki özel bir spor salonunda bu branşta eğitim almaya başladı.

Boks antrenörü Kerem Gürgen'in gözetiminde yeteneğini geliştiren Berat, 19-28 Haziran'da Kayseri'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Milli takım kampına dahil edilen Berat Yıldırım, 17-25 Ekim'de Trabzon'da gerçekleştirilecek Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Berat, AA muhabirine, hocasıyla hem milli takımda hem de yaşadığı kentte bir arada olmanın en büyük şansı olduğunu söyledi.

Trabzon'daki şampiyonaya hazırlığının son sürat devam ettiğini anlatan Berat, "Bu yazımız antrenmanlarla geçti. Avrupa şampiyonu olup, hem ülkemi hem de Siirt'i gururlandırmak istiyorum." dedi.

"İyi bir sporcu oldu"

Boks antrenörü Kerem Gürgen de yaklaşık 3 yıl önce hiperaktivite tanısı konulmasının ardından kendilerine gelen Berat'ı spora adapte ettiklerini belirtti.

Berat'ın bu branşa güzel bir uyum sağladığını ifade eden Gürgen, "Aslında ailesi de çocuğun ulusal düzeye ulaşacak bir sporcu olacağını akıllarının ucundan bile geçirmiyordu. Biz onun yeteneğini keşfettik. 3 yıl emek harcadık ve çalıştık. Berat şu anda ulusal düzeyde iyi bir sporcu oldu." diye konuştu.

Gürgen, kulüp bünyesinde çok deneyimli sporcular yetiştirdiklerini anlatarak bu sporcular arasında yer alan Berat Yıldırım'ın gelecek adına umut vadettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA