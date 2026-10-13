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Trabzon'da kokarca mücadelesinde üreticilere 25 bin biyosidal ürün verilecek

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Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında üreticilere 25 bin biyosidal ürün dağıtılacağı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Okan Aksu, mart ayında dağıtılan 10 bin ürünle bu sayının 35 bine çıkacağını, ürünlerin ev içi kullanıma hazır olduğunu söyledi.

Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında üreticilere 25 bin biyosidal ürün dağıtımı gerçekleştirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Okan Aksu, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, ürünlerin kırsal mahallelerde yaşayan üreticilere ulaştırılacağını söyledi.

Kahverengi kokarcayla farklı yöntemlerle mücadele ettiklerini belirten Aksu, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2026-2030 Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, kırsal mahallelerimizde yaşayan üreticilerimize 25 bin biyosidal ürün dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Aksu, mart ayında dağıtılan 10 bin biyosidal ürünle üreticilere ulaştırılan ürün sayısının 35 bine çıkacağını dile getirerek, ürünlerin ev içi kullanıma hazır olduğunu ifade etti.

Kahverengi kokarcanın son 3 yıldır Trabzon'da ciddi risk oluşturduğuna dikkati çeken Aksu, kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik ve biyoteknik yöntemleri de uyguladıklarını anlattı.

Aksu, 2024'te doğaya 10 bin samuray arısı salındığını belirterek, bu yıl salınan 130 bin arıyla toplam sayının 212 bine ulaştığını bildirdi.

Kimyasal mücadele kapsamında da ekiplerce 2 bin 500 dekardan fazla fındık alanında ilaçlama yapıldığını aktaran Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müdürlüğümüzün başarıyla yönettiği bir diğer mücadele ise biyoteknik mücadele. 20 binden fazla feromon tuzaklarla cezbet-öldür yöntemi önemli bir zararlıyı imha etmiştir. Bu mücadelede toplam 120 litre zirai ilaç ve bitki koruma ürünü kullanılmıştır."

Kaynak: AA
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