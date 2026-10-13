Haberler

Trabzon Akçaabat'ta yaylacılar süsledikleri hayvanlarla Kayabaşı Yaylası'ndan döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Akçaabat'ta yaylacılar süsledikleri hayvanlarla Kayabaşı Yaylası'ndan döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DOĞU Karadeniz'deki yaylalarda sonbaharla birlikte köylere dönüş yolculuğu başladı. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda yaylacılar, süsledikleri hayvanlarıyla sabah erken saatte yola çıkarak renkli görüntüler oluşturdu.

DOĞU Karadeniz'deki yaylalarda, sonbaharla birlikte köylere dönüş yolculuğu başladı. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda süsledikleri hayvanlarıyla sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacıların geri dönüş yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlayıp sonbaharla birlikte sona eriyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın yaklaşık 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satıp geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyecek ihtiyacını gidiyor. Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda sonbaharla birlikte dönüşe geçen yaylacılar, süsledikleri hayvanlarının önünde ve arkasında kilometrelerce yol yürüyerek köylerine ulaştı. Geçmişten bugüne taşınan yaylacılık kültürünün bir kez daha canlandırıldığı dönüş yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

'GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ'

Yayla göçü geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Ayşe Pehlivan, "Çok duygusallaşıyoruz. Gelirken çok güzel de giderken sanki yaylalar ağlıyor gibi geliyor. Eskileri de anımsayınca daha da kötü oluyoruz. Eskisi kadar tadı yok ama yine de yayla göçü geleneğimizi yaşatıyoruz. Her sene ineklerimizi süslüyoruz. Onlar da göç edeceğimizi anlıyorlar. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

'KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Geleneklerine sahip çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Sonnur Tayyar, "Bu sezonu çayır biçmekle ve inek beklemekle geçirdim. Doğaya yakın vakit geçirdim. 17 yaşındayım ve yaylada olmayı çok seviyorum. Göç okulların başlangıcını andırıyor. Yaylada kafamız rahat oluyor. Ne zaman ne yapacağınla ilgili bir zaman algısı yok. O yüzden çok daha güzeldi. Köyde olmak daha farklı hissettiriyor. Kültürümüze sahip çıkıp saygı duymaktan yanayım. Tüm gençlere de bunu öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı

Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı
SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu
Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

E-skuterlerde yeni dönem! Kurallara uymayana 170 bin TL’ye kadar ceza
Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İki kardeş sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

Para için anne ile kızını katleden cani dövüşçünün sonu hapiste geldi
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

Cenk Eren’e doktorlarından şaşırtan soru: Nasıl kalp krizi geçirmedin?
Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

Ünlü komedyen uyardı: Güvenlik birimlerine bildirin
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Rol arkadaşına böyle veda etti: Seni özleyeceğim oğlum
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor