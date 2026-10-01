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Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındı

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MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kol, Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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