Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındı

Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kol, Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı