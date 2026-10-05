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Trabzon'da Amatör Spor Haftası törenle başladı

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Trabzon'da Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Trabzon'da Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri ve sporcular, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıcıoğlu, amatör spor branşlarında yalnızca sporcu değil, iyi insan da yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Arıcıoğlu, bütün büyük başarı hikayelerinin amatör sporlarda başladığını belirterek, "Amatör spor, sporun temel taşıdır. Her sporcu uluslararası arenada bizleri temsil eden, ülkemizi ve bayrağımızı temsil eden her sporcunun geçmişinde mutlaka bir amatör spor kulübü vardır ve bunların öncülüğünde başlar her şey. Hikaye burada başlıyor." dedi.

Sporcuların büyük emeklerle yetiştirildiğine dikkati çeken Arıcıoğlu, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların başarılarının temelinde amatör kulüpler, antrenörler ve büyük fedakarlıkların bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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