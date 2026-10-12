Sevdam Karadeniz nerede çekiliyor, Sevdam Karadeniz Trabzon’da mı, Maçka’da mı çekiliyor, Trabzon’un neresinde çekiliyor?

Sevdam Karadeniz setleri nerede sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Yeşilin her tonunu barındıran yaylaları, sisli dağları ve geleneksel yapılarıyla dikkat çeken dizinin çekim mekânları, hem izleyicilerin hem de bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Sevdam Karadeniz hangi şehirde çekiliyor, dizideki köy ve konak nerede? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

SEVDAM KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR? SEVDAM KARADENİZ SETLERİ NEREDE?

Sevdam Karadeniz nerede çekiliyor, setleri nerede? NOW’ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Karadeniz’in iki köklü ailesi arasındaki düşmanlığı ve bu düşmanlığın gölgesinde filizlenen aşkı anlatan dizi, tanıtımlarda öne çıkan yeşil vadileri, sisli dağları ve geleneksel yapılarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Sevdam Karadeniz’in çekim yerleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

SEVDAM KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz’in çekimleri Trabzon’da gerçekleştiriliyor. Ağustos 2026'da İstanbul’da başlayan çekimler, hikâyenin Karadeniz’de geçen bölümleri için Trabzon’a taşındı. Dizide Karadeniz coğrafyası, yalnızca bir arka plan olarak değil, karakterlerin hayatlarını ve aileler arasındaki ilişkileri şekillendiren önemli bir unsur olarak kullanılıyor.

SEVDAM KARADENİZ TRABZON’UN NERESİNDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin Trabzon’daki ana çekim merkezi, doğal güzellikleriyle tanınan Maçka ilçesi. Yapım ekibinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Maçka’da karar kılındı. İlçedeki Yazlık ve Atasu mahallelerinin, dizinin çekim lokasyonları arasında yer aldığı belirtiliyor.

SEVDAM KARADENİZ SETLERİ NEREDE?

Sevdam Karadeniz için Maçka’da farklı set alanları belirlendi. Dizinin bazı sahneleri yaylalarda bulunan bir köşkte çekilirken, bazı sahneler ise sahil kesiminde kameraya alınıyor. Tanıtımlarda öne çıkan ormanlar, uçurum kenarındaki sahneler ve Karadeniz’in sarp coğrafyası, dizinin görsel atmosferini oluşturuyor.

MAÇKA’YA NASIL GİDİLİR?

Dizinin çekildiği Maçka ilçesi, Trabzon şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Trabzon merkezden kara yoluyla kısa sürede ulaşılabilen ilçe, dünyaca ünlü Sümela Manastırı’na da ev sahipliği yapıyor. Yemyeşil doğası, yaylaları ve tarihi dokusuyla Maçka, dizinin yayına girmesiyle birlikte ziyaretçilerin ilgisini daha da çekmeye aday.

SEVDAM KARADENİZ KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki kanlı düşmanlığı konu alıyor. Bu düşmanlığın temelinde, Hafize Alazlı ile Durali Yeniceli’nin geçmişte yarım kalan aşkı bulunuyor. Nesiller boyu süren husumet, ailelerin torunları Kuzey ile Zeyşan’ı zoraki bir evliliğe sürüklüyor. Yıllar sonra Trabzon’a dönen Kuzey’in hikâyesi, eski sırları ve intikam hesaplarını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Kuzey karakteriyle Erdem Adilce ve Zeyşan karakteriyle Meltem Akçöl yer alıyor. Hafize Alazlı’ya Ayşegül Günay, Durali Yeniceli’ye ise Şerif Erol hayat veriyor. Kadroda ayrıca Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimler bulunuyor.

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, bu akşam 12 Ekim Pazartesi saat 20.00'de NOW ekranlarında başlıyor. Yapımcılığını Banu Akdeniz’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Senaryo ekibinde ise Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin yer alıyor.