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Trabzon'da lise öğrencilerinin geliştirdiği kalp masajı cihazı TÜBİTAK'ta üçüncü oldu

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Trabzon'da lise öğrencilerinin geliştirdiği kalp masajı cihazı TÜBİTAK'ta üçüncü oldu
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Trabzon'da üç lise öğrencisi, kalp krizi vakaları için yarı otonom kalp masajı cihazı geliştirdi. Sağlık personelinin kontrolünü koruyan cihaz, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanırken acil müdahalede sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı hedefliyor.

Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören üç lise öğrencisi, kalp krizi vakalarından yola çıkarak yarı otonom kalp masajı cihazı geliştirdi.

Fizik öğretmeni Mehmet Ali Koçaslan'ın koordinatörlüğünde geçen yıl çalışmalara başlayan öğrenciler, tasarladıkları cihazı tamamladı.

Proje yürütücülerinden Yomra Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Dede, AA muhabirine, cihazın kalp masajı sırasında ilaç enjeksiyonuna ve müdahale sürecinin kontrol edilmesine imkan sağlayan bir mekanizmaya sahip olduğunu söyledi.

Cihazı yarı otonom olarak geliştirdiklerini belirten Dede, vakaların farklılık göstermesi nedeniyle sağlık personelinin cihaz üzerindeki kontrolünü korumayı amaçladıklarını vurguladı.

Dede, en büyük dayanaklarının doktorlar ve paramedikler olduğunu anlatarak, "Onları beyne, makinemizi ise fiziksel işe koyduk. Kumanda sistemimiz yardımıyla sağlık personeli cihazımızın yaptığı hareketleri kontrol ediyor." dedi.

"Geliştirdiğimiz sistem yerli, ekonomik ve daha kapsamlı bir model"

Piyasada kalp masajı yapan cihazlar bulunduğunu ifade eden Dede, geliştirdikleri sistemin yerli, ekonomik ve daha kapsamlı bir model olduğunu kaydetti.

Dede, hem pille hem de elektrikle çalışabilen cihazın, müdahale sırasında hastadan elde edilen verileri raporlayarak doktora iletebileceğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak projeyi geliştirdiklerine dikkati çeken Dede, "Sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak ve bütün süreci stabilize ederek olabildiğince fazla hayat kurtarmayı hedefledik." diye konuştu.

Proje yürütücülerinden Akçaabat Fen Lisesi öğrencisi Utku Taha Hanedan da cihazın yazılımını hazırladığını ve sistemi geliştirmek için yeni fikirler üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Yomra Fen Lisesi öğrencisi Elif Bilge İyi ise proje ile TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazandıklarına işaret ederek, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sağlık ekiplerinin iş yükünü azaltmaya ve acil müdahale süreçlerine katkı sağlamaya odaklandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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