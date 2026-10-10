Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ölümünün ardından eski eşi Uğur Haliloğlu'ndan açıklama geldi. Haliloğlu, hem boşanma sürecine hem de olay günü çocuklarının nerede olduğuna ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

14. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi genç kadının ölümü ailesini yasa boğarken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin sorular da gündeme geldi. Sezen Taş, 9 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Mezitli Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Atilla Taş'ın kızının tabutu başında yaşadığı büyük acı dikkat çekti. Sezen Taş'ın annesi de törende gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZLER ESKİ EŞİ UĞUR HALİLOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Sezen Taş'ın ölümünün ardından eski eşi Uğur Haliloğlu'nun olay günü Trabzon'da olduğu bilgisi ortaya çıktı. Haliloğlu'nun cenazede bulunmaması ve ilk etapta açıklama yapmaması, hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Genç kadının ölümünün nasıl gerçekleştiği henüz kesinlik kazanmazken Haliloğlu, kendisine yöneltilen iddialara yanıt vermek için açıklama yaptı.

"EVLİLİĞİMİZ 11 AY ÖNCE SONA ERMİŞTİR"

Uğur Haliloğlu, Sezen Taş ile evliliklerinin olaydan aylar önce sona erdiğini belirtti. "Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir." Haliloğlu, 12 yıl süren birlikteliklerinden iki çocukları olduğunu ifade etti. Eski eşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Haliloğlu, yaşadığı acıyı "tarifi imkansız" sözleriyle anlattı. Hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Haliloğlu, kendisine yönelik suçlamalara da tepki gösterdi.

ÇOCUKLARIN OLAY GÜNÜ NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sezen Taş'ın ölümünün ardından yanıtı merak edilen sorulardan biri de iki çocuğunun olay sırasında nerede bulunduğuydu. Uğur Haliloğlu, çocukların olaydan önce kendisiyle birlikte Trabzon'a gittiğini belirtti. Haliloğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çocuklar olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen’in kendi talebi, onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a geldiler"

Kaynak: Haberler.com