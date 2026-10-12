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Bayburt'ta 3 bin 200 rakımlı Kırklar Dağı'nın zirvesi kısmen karla kaplandı

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Bayburt'ta 3 bin 200 rakımlı Kırklar Dağı'nın zirvesi kısmen karla kaplandı
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Bayburt'ta il genelinde sağanak etkili olurken kentin kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Bayburt-Trabzon arasındaki 3 bin 200 rakımlı Kırklar Dağı'nın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı ve dronla görüntülendi.

Bayburt'ta 3 bin metrenin üzerindeki dağların zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İl genelinde sağanak etkili olurken, kentin kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Yağışın ardından Bayburt ile Trabzon arasındaki 3 bin 200 rakımlı Kırklar Dağı'nın kısmen beyaz örtüyle kaplanan zirvesi, dronla görüntülendi.

Bölgede bulunan Kırklar Mescidi'ni ziyaret eden Mikail Altuncu, yüksek kesimlerde kışın erken geldiğini ve bölgedeki birçok tepeye kar yağdığını söyledi.

Kaynak: AA
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