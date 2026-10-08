Trabzon Şalpazarı'nda kamyonet 30 metreden yuvarlanıp 4 kişiyi yaraladı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Sis Dağı Yaylası'nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sis Dağı Yaylası'nda G.Ü. (39) yönetimindeki 28 AVV 335 plakalı kamyonet, pazar yerinden Şalpazarı istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metreden aşağıdaki yola yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü G.Ü ile H.Ü. (71), A.Ş. (75) ve A.B. (64) yaralandı. Durumu ağır olan H.Ü. ambulans helikopterle alınarak Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledilirken, diğer yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Helikopter ambulans 12: 48'de görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı