Trabzon Çarşıbaşı'nda yayla evinde hareketsiz bulunan 62 yaşındaki kişi öldü

Trabzon Çarşıbaşı'nda yayla evinde hareketsiz bulunan 62 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Kaldırım Yaylası'nda evinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolde yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaylada yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan (62), kendisinden haber alamayınca eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA