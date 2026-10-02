Haberler

Trabzon Çarşıbaşı'nda yayla evinde hareketsiz bulunan 62 yaşındaki kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Kaldırım Yaylası'nda evinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolde yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaylada yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan (62), kendisinden haber alamayınca eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ilk görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ilk görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla Paris'te bir araya geldi

Paris'te sürpriz buluşma! Sümeyye Aydoğan ile dünya yıldızı yan yana
İspanya Meclisi iki konut kararnamesini reddetti, erken seçim bekleniyor

Çözülemeyen konut krizi ülkeyi sarstı! Erken seçim kapıda
Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro

Son şansı olabilir! İşte bu akşam sahaya süreceği 11

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu

19 yıl adaletten kaçtı, cezayı duyunca heyete bela okudu
Nevşehir iki otomobil çarpıştı: 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı

Türkiye'ye binlerce kilometre öteden geldiler, ölümden döndüler