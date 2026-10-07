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Trabzon Arsin'de eski eşi tarafından 7 kurşunla vurulan kadın hayatını kaybetti

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Trabzon Arsin'de eski eşi tarafından 7 kurşunla vurulan kadın hayatını kaybetti
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Trabzon Arsin'de eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 20 gün önce boşandığı eski eşi ise olay yerinde silahını bırakarak kaçtıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 20 gün önce boşandığı eski eşi tarafından dün silahla vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçenin Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülşah Oktay (33), yaklaşık 20 gün önce boşandığı eski eşi A.Y. ile dün öğle saatlerinde bir araya geldi. Buluşmanın ardından Oktay, A.Y.'ye ait araçla Yeşilce Mahallesi'ndeki Yeşilce Konutları'na geldi. Bu sırada araç içerisinde çıkan tartışma sonrasında A.Y., Gülşah Oktay'a ateş etti. Silahlı saldırıdan kurtulmak için araçtan inerek kaçmaya çalışan Oktay'ın peşinden giden A.Y. ateş etmeyi sürdürerek eski eşini silahla ağır yaraladı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden genç kadın olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Genç kadın bugün sabaha karşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde silahını bırakarak kaçan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen A.Y. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gülşah Oktay'ın henüz 2 aylık bir bebeğinin olduğu öğrenilirken, A.Y.'nin yakın zamanda borsada yüklü miktarda para kaybettiği, borçlarını ödemek amacıyla Gülşah Oktay'a ait altınları aldığı ve çift arasında bu nedenle sorunlar yaşandığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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