Haberler

Trabzon fındık ihracatı ocak-eylülde 613 milyon doları buldu, değer yüzde 31 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'dan ocak-eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 40 bin 417 ton ve 613 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar yüzde 24 azalırken değer yüzde 31 arttı; Trabzon, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 31,93'ünü oluşturdu.

Trabzon'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 40 bin 417 ton fındık ihracatından 613 milyon 315 bin dolarlık gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 24 düştü, değerde yüzde 31 arttı.

Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 31,93'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 3 bin 366 ton fındıktan 38 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 101, değerde ise yüzde 115 oranında artış yaşandı.

Kaynak: AA
Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını keşfedince milyoner oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

Saklandığı yer şoke etti! Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip

Türkiye için gurur günü! Yeni aracı "Yüzde 80'i yerli" diyerek duyurdu
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu

İşte Yasin'in ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail sınırımızda kepçeleri çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi