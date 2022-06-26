Silopi Haberleri - Silopi Haber - Haberler

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Bakan Özer: "Okullarımız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek"

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Hdp: "Faili Kolluk Gücü veya Bağlı Personel Olan Kadın Cinayetleri İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulsun"

Buldan: Ne Siyasi Mahkemeleriniz Ne Sadat'larınız Ne de Hileleriniz Sizi Kurtarmaya Asla Yetmeyecektir

Hdp'li 21 Kadın Milletvekilinden, Bakan Soylu'ya: "Sakine Kültür'ün Katledilmesine Dair Genişletilmiş ve Etkin Bir Soruşturma Yürütülecek Midir?"

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

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