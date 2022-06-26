Silopi Haberleri - Silopi Haber - Haberler

Silopi Haberleri
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Bakan Özer: "Okullarımız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek"
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Tekirdağ'daki yatırımı 2 milyar TL'ye çıkardık"
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi
Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Hdp: "Faili Kolluk Gücü veya Bağlı Personel Olan Kadın Cinayetleri İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulsun"
Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı
Terör örgütü PKK, Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç üretimi tanksavarlar kullanıyor
Buldan: Ne Siyasi Mahkemeleriniz Ne Sadat'larınız Ne de Hileleriniz Sizi Kurtarmaya Asla Yetmeyecektir
Hdp'li 21 Kadın Milletvekilinden, Bakan Soylu'ya: "Sakine Kültür'ün Katledilmesine Dair Genişletilmiş ve Etkin Bir Soruşturma Yürütülecek Midir?"
ŞIRNAK'TA YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞAN BARAJLARDAN HES'LER İLE YILDA 250 MİLYON TL GELİR HEDEFİ
Silopi'de Çocuklar Haber Merkezinde Anons Geçti Emniyet Müdürünün Koltuğuna Oturdu
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türk Kızılay gönüllüsü gençler, gıda kolisi bırakmak için gittikleri evi tamamen yeniledi
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği
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