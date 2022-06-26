Silopi Haberleri - Silopi Haber - Haberler

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Haberler ›› Yerel Haberler ›› Şırnak ›› Silopi Haberleri
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Silopi Haberleri

Silopi haber, Silopi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Silopi - Dün 17:33
Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Silopi - 25.06.2022
Toz taşınımı etkili oldu

Toz taşınımı etkili oldu

Silopi - 25.06.2022
Bakan Özer: 'Okullarımız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek'

Bakan Özer: "Okullarımız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek"

Silopi - 24.06.2022
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Tekirdağ'daki yatırımı 2 milyar TL'ye çıkardık'

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Tekirdağ'daki yatırımı 2 milyar TL'ye çıkardık"

Silopi - 24.06.2022
Irak sınırındaki çorak araziler sebze ve meyve bahçesine dönüştü

Irak sınırındaki çorak araziler sebze ve meyve bahçesine dönüştü

Silopi - 24.06.2022
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek

Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek

Silopi - 21.06.2022
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Silopi - 20.06.2022
Hububatçılar Habur'a çıkarma

Hububatçılar Habur'a çıkarma

Silopi - 20.06.2022
Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı

Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı

Silopi - 17.06.2022
Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama

Silopi - 16.06.2022
Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu

Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu

Silopi - 16.06.2022
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi

Silopi - 16.06.2022
'1. Şehr-i Nuh Okullar Arası Kısa Film Yarışması'nın galası yapıldı

"1. Şehr-i Nuh Okullar Arası Kısa Film Yarışması"nın galası yapıldı

Silopi - 14.06.2022

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu
Şırnak'taki 18 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Şırnak'taki 18 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Silopi - 14.06.2022
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

Silopi - 11.06.2022
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı

Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı

Silopi - 11.06.2022
Şırnak'ta 19 şehit adına 'Şehitler Kütüphanesi' açıldı

Şırnak'ta 19 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açıldı

Silopi - 10.06.2022
CHP'li Arslan: 'Silopi Termik Santrali Şalter İndirmiştir'

CHP'li Arslan: "Silopi Termik Santrali Şalter İndirmiştir"

Silopi - 10.06.2022
Silopi'de futbol turnuvası sona erdi

Silopi'de futbol turnuvası sona erdi

Silopi - 10.06.2022
Çevre dostu okulda atıklar geri dönüşüm kutularına potadan atılıyor

Çevre dostu okulda atıklar geri dönüşüm kutularına potadan atılıyor

Silopi - 09.06.2022
Silopi'de şiir dinletisi etkinliği düzenlendi

Silopi'de şiir dinletisi etkinliği düzenlendi

Silopi - 09.06.2022
İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

Silopi - 08.06.2022
'Deprem ve Türkiye'nin Gerçeği' konulu konferans

"Deprem ve Türkiye'nin Gerçeği" konulu konferans

Silopi - 08.06.2022
SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi

SGK'dan Şırnaklı iş adamına kadın istihdamına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür belgesi

Silopi - 06.06.2022
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın

Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın

Silopi - 06.06.2022
Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi

Güvenlik güçlerine mektup yazan çocuklar doyasıya eğlendi

Silopi - 04.06.2022
Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Silopi - 03.06.2022
TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetleri tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetleri tartışması

Silopi - 02.06.2022
Hdp: 'Faili Kolluk Gücü veya Bağlı Personel Olan Kadın Cinayetleri İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulsun'

Hdp: "Faili Kolluk Gücü veya Bağlı Personel Olan Kadın Cinayetleri İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulsun"

Silopi - 02.06.2022
Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Silopi - 30.05.2022
Silopi'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Silopi'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Silopi - 30.05.2022
Silopi'de 4006 TÜBİTAK Bİlim Fuarı

Silopi'de 4006 TÜBİTAK Bİlim Fuarı

Silopi - 30.05.2022
Şırnak Valisi Bilgin'den, Sefine ve üs bölgesine ziyaret

Şırnak Valisi Bilgin'den, Sefine ve üs bölgesine ziyaret

Silopi - 29.05.2022
Kursiyerlerden Kızılay'a kan bağışı

Kursiyerlerden Kızılay'a kan bağışı

Silopi - 28.05.2022
Eren Abluka-5 operasyonlarında çok sayıda tüfek ele geçirildi

Eren Abluka-5 operasyonlarında çok sayıda tüfek ele geçirildi

Silopi - 27.05.2022
Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

Silopi - 27.05.2022
Eren Abluka-5 operasyonlarında çok sayıda tüfek ele geçirildi

Eren Abluka-5 operasyonlarında çok sayıda tüfek ele geçirildi

Silopi - 27.05.2022
2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Silopi - 26.05.2022
ŞIRNAK VE SİİRT'TE TOZ TAŞINIMI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

ŞIRNAK VE SİİRT'TE TOZ TAŞINIMI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Silopi - 24.05.2022
Toz bulutu Cizre'yi etkisi altına aldı

Toz bulutu Cizre'yi etkisi altına aldı

Silopi - 24.05.2022
Toz taşınımının etkisi sürüyor

Toz taşınımının etkisi sürüyor

Silopi - 24.05.2022
Cizre'de toz taşınımının etkisi sürüyor

Cizre'de toz taşınımının etkisi sürüyor

Silopi - 24.05.2022
Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı

Silopi - 24.05.2022
75 yaşındaki 'Aziz Amca' 10 yıldır rengarenk giyiniyor (3)

75 yaşındaki "Aziz Amca" 10 yıldır rengarenk giyiniyor (3)

Silopi - 23.05.2022
Toz taşınımı etkili oldu

Toz taşınımı etkili oldu

Silopi - 23.05.2022
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA

AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA

Silopi - 21.05.2022
AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Silopi - 20.05.2022
Terör örgütü PKK, Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç üretimi tanksavarlar kullanıyor

Terör örgütü PKK, Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç üretimi tanksavarlar kullanıyor

Silopi - 19.05.2022
Silopi'de öğrenciler Aile Haftası'nda yürüyüş yaptı

Silopi'de öğrenciler Aile Haftası'nda yürüyüş yaptı

Silopi - 17.05.2022
Buldan: Ne Siyasi Mahkemeleriniz Ne Sadat'larınız Ne de Hileleriniz Sizi Kurtarmaya Asla Yetmeyecektir

Buldan: Ne Siyasi Mahkemeleriniz Ne Sadat'larınız Ne de Hileleriniz Sizi Kurtarmaya Asla Yetmeyecektir

Silopi - 17.05.2022
Hdp'li 21 Kadın Milletvekilinden, Bakan Soylu'ya: 'Sakine Kültür'ün Katledilmesine Dair Genişletilmiş ve Etkin Bir Soruşturma Yürütülecek Midir?'

Hdp'li 21 Kadın Milletvekilinden, Bakan Soylu'ya: "Sakine Kültür'ün Katledilmesine Dair Genişletilmiş ve Etkin Bir Soruşturma Yürütülecek Midir?"

Silopi - 17.05.2022
Murat Bakan 'Özel Harekat Ocakları Derneği'ni Meclis Gündemine Taşıdı

Murat Bakan 'Özel Harekat Ocakları Derneği'ni Meclis Gündemine Taşıdı

Silopi - 17.05.2022
Son dakika haberi | Silopili kadınlar Sakine Külter cinayetini protesto etti

Son dakika haberi | Silopili kadınlar Sakine Külter cinayetini protesto etti

Silopi - 16.05.2022
Son dakika: SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNDE 1 TUTUKLAMA

Son dakika: SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNDE 1 TUTUKLAMA

Silopi - 16.05.2022
Silopi'de bıçaklanıp yüzü yakılan Sakine Kültür cinayetinde 1 tutuklama

Silopi'de bıçaklanıp yüzü yakılan Sakine Kültür cinayetinde 1 tutuklama

Silopi - 16.05.2022
Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Silopi - 16.05.2022
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

Silopi - 15.05.2022
Çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu! 2 kaynı da gözaltında

Çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu! 2 kaynı da gözaltında

Silopi - 15.05.2022
Şırnak'ta kadın cesedi bulundu

Şırnak'ta kadın cesedi bulundu

Silopi - 15.05.2022
Şırnak'ta öğrenciler halaylar eşliğinde projelerini sergiledi

Şırnak'ta öğrenciler halaylar eşliğinde projelerini sergiledi

Silopi - 14.05.2022
Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi

Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi

Silopi - 13.05.2022
Silopi'de öğrenciler tiyatrodan kazandıkları parayla ağaç dikti

Silopi'de öğrenciler tiyatrodan kazandıkları parayla ağaç dikti

Silopi - 13.05.2022
Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu

Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu

Silopi - 13.05.2022
Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Silopi - 13.05.2022
Cizre'de 200 kişi için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Cizre'de 200 kişi için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Silopi - 13.05.2022
Şırnak'ta Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi

Şırnak'ta Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi

Silopi - 12.05.2022
Silopi'de öğrenciler projelerini sergiledi

Silopi'de öğrenciler projelerini sergiledi

Silopi - 12.05.2022
ŞIRNAK'TA YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞAN BARAJLARDAN HES'LER İLE YILDA 250 MİLYON TL GELİR HEDEFİ

ŞIRNAK'TA YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞAN BARAJLARDAN HES'LER İLE YILDA 250 MİLYON TL GELİR HEDEFİ

Silopi - 12.05.2022
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildi

Silopi - 11.05.2022
Şırnak'ta C4 ve TNT patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ta C4 ve TNT patlayıcı ele geçirildi

Silopi - 11.05.2022
Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Silopi - 10.05.2022
Silopi'de tır şoförlerinin iftar telaşı

Silopi'de tır şoförlerinin iftar telaşı

Silopi - 30.04.2022
Toz taşınımı etkili oluyor

Toz taşınımı etkili oluyor

Silopi - 25.04.2022
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Silopi - 23.04.2022
Silopi'de Çocuklar Haber Merkezinde Anons Geçti Emniyet Müdürünün Koltuğuna Oturdu

Silopi'de Çocuklar Haber Merkezinde Anons Geçti Emniyet Müdürünün Koltuğuna Oturdu

Silopi - 23.04.2022
Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

Silopi - 22.04.2022
Son Dakika | Silopi'de Emniyet Müdürünün koltuğuna çocuklar oturdu

Son Dakika | Silopi'de Emniyet Müdürünün koltuğuna çocuklar oturdu

Silopi - 22.04.2022
Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi

Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi

Silopi - 21.04.2022
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Silopi - 20.04.2022
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Silopi - 20.04.2022
Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi

Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi

Silopi - 20.04.2022
Toz taşınımı etkili oldu

Toz taşınımı etkili oldu

Silopi - 20.04.2022
Kızılay ekibi, ihtiyaç sahibi ailenin evini onarmak için kolları sıvadı

Kızılay ekibi, ihtiyaç sahibi ailenin evini onarmak için kolları sıvadı

Silopi - 19.04.2022
Türk Kızılay gönüllüsü gençler, gıda kolisi bırakmak için gittikleri evi tamamen yeniledi

Türk Kızılay gönüllüsü gençler, gıda kolisi bırakmak için gittikleri evi tamamen yeniledi

Silopi - 19.04.2022
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı

Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı

Silopi - 18.04.2022
Şırnak'ta arıcılar birlik başkanını seçti

Şırnak'ta arıcılar birlik başkanını seçti

Silopi - 18.04.2022
Silopi'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına protesto

Silopi'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına protesto

Silopi - 17.04.2022
PKK'da çözülmeler devam ediyor

PKK'da çözülmeler devam ediyor

Silopi - 16.04.2022
Hassas burunlu 3 köpek uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Hassas burunlu 3 köpek uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Silopi - 13.04.2022
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Silopi - 11.04.2022
Emekli korucu başını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Silopi - 10.04.2022
Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Silopi - 10.04.2022
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

Silopi - 09.04.2022
Son dakika... Terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu

Son dakika... Terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu

Silopi - 06.04.2022
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Silopi - 02.04.2022
TDP Genel Başkanı Sarıgül partililerle bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül partililerle bir araya geldi

Silopi - 01.04.2022
Ömer Halisdemir kimdir ? Halisdemir'in adı havalimanına verilsin !

Ömer Halisdemir kimdir ? Halisdemir'in adı havalimanına verilsin !

Silopi - 27.07.2016
AÖL sınav sonuçları, 2-3 Ocak sınav sonuçları

AÖL sınav sonuçları, 2-3 Ocak sınav sonuçları

Silopi - 25.01.2016
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ? 2016 AÖL

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ? 2016 AÖL

Silopi - 19.01.2016

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